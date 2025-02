Andrea Devicenzi sbarca a Dubai: in senso fisico e perché negli Emirati arriverà anche uno dei suoi ultimi prodotti, che riassume in video l’avventura di Crossing The North, documentario pluripremiato che racconta l’attraversata dei tre Paesi Scandinavi nell’estate 2023 da parte dell’atleta paralimpico di Martignana di Po.

L’annuncio lo ha dato lo stesso Andrea dal proprio sito e dai propri canali social: “All’inizio – scrive – stentavo a crederci, poi, dopo aver parlato con l’organizzatore del festival, ho realizzato: è tutto vero! Sarò ospite allo Xposure International Photography & Film Festival di Dubai, che si terrà dal 20 al 26 febbraio 2025. Un fulmine a ciel sereno che mi porterà in prima fila in questo prestigioso evento, grazie al mio viaggio del 2023 in Scandinavia, “Crossing the North”. Un’avventura che continua a lasciare il segno, aprendo nuove strade e connessioni”.

E se Dubai è una nuova tappa del documentario che ha letteralmente girato il mondo, Andrea non perde di vista l’orizzonte locale. Ha infatti iniziato, nel mantovano, a Castellucchio e Rodigo, il nuovo format dedicato alle scuole denominato “La Matita della Vita”. “Ogni anno – racconta a tal proposito Devicenzi – ho l’opportunità di incontrare circa 10.000 studenti delle scuole di tutta Italia, raccontando la mia vita, fatta di difficoltà che ho saputo trasformare in opportunità. Parlo di motivazione, obiettivi, risorse e talenti, utilizzando una metafora potente, ripresa da Coelho: la nostra vita è come una matita”.

