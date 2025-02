Intervistato da CR1, il sindaco Filippo Bongiovanni interviene spiegando la proposta avanzata dalla Provincia di Cremona a Regione Lombardia in merito alla tangenziale di Casalmaggiore.

Un passaggio, l’ultimo in ordine di tempo, perfezionatosi tramite l’Ente provinciale che – come detto – si è attivato chiedendo al Pirellone di destinare le risorse, inizialmente previste per la tangenziale di Dovera, su Casalmaggiore. Nulla di ufficiale, come precisa lo stesso Bongiovanni a scanso di equivoci, ma indubbiamente un momento importante nella partita per la futura realizzazione dell’opera viabilistica in questione.

Un’infrastruttura che il casalasco attende da tempo: “La Provincia – esordisce Bongiovanni – nell’ambito delle sue competenze, ha fatto una proposta alla Regione, perché per la tangenziale di Dovera ci sono alcuni problemi di realizzazione; viste le priorità che ci sono in Provincia, ha fatto una proposta di girarli su Casalmaggiore.

Della tangenziale se ne parla dagli anni Settanta e Ottanta. Ci sono state altre proposte – ricorda il sindaco – proprio da parte di questo Ente, della Provincia, che sono state approvate nel 2014 e che dovevano trovare un finanziamento. Non è ancora stato ufficializzato nulla – sottolinea – però è una proposta forte che, ovviamente, il territorio casalasco appoggia”.

Lorenzo Costa

© Riproduzione riservata