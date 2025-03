A vedere il Mondiale delle due ruote… su due ruote. E’ un progetto viabilistico importante quello che potrebbe prendere piede nei prossimi mesi, e dunque per i prossimi anni del Mondiale Superbike al Cremona Circuit di San Martino del Lago, sempre ricordando che l’accordo tra i gestori del circuito “Angelo Bergamonti” e la Dorna, la mamma della Superbike, dura cinque anni.

La volontà è stata svelata da Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona e appassionato delle due ruote più lente, le biciclette, da sempre. Perché non pensare a un progetto che possa attirare turisti anche con la mobilità lenta, aggirando in questo modo o diminuendo – magari con un sistema di Bike Sharing – anche il problema dei parcheggi.

Il presidente ha infatti evidenziato la volontà di consolidare la collaborazione tra le istituzioni e la gestione del circuito per sviluppare progetti infrastrutturali e di valorizzazione turistica. “Ci sono molte idee in campo, in particolare su viabilità e promozione del territorio. Stiamo lavorando a una rete ciclopedonale che colleghi i paesi limitrofi al Cremona Circuit, un’iniziativa condivisa anche da Regione Lombardia. L’obiettivo è far crescere ulteriormente questo evento e renderlo un volano per il turismo locale, creando un’offerta sempre più interessante per visitatori e appassionati di motorsport”.

Giovanni Gardani (video Gianpaolo Guarneri)

