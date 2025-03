World Rugby, la federazione internazionale, ha confermato che l’Italia ospiterà il World Rugby U20 Championship, il Mondiale di categoria che dal 29 giugno al 19 luglio avrà luogo in quattro città della Lombardia e del Veneto. Viadana è pronta ad accogliere le future stelle della palla ovale internazionale.

L’Italia ospita per la terza volta nella propria storia la rassegna iridata giovanile, che vede al via le dodici migliori Nazionali U20 e torna nel Belpaese a dieci anni dall’ultima edizione, quando la Nuova Zelanda – dove militava, tra gli altri, l’attuale All Black Anton-Lienert Brown – superò l’Inghilterra nella Finale di Cremona.

Quattro anni prima, a Padova, erano stati sempre i Baby Blacks e i giovani inglesi a sfidarsi per il titolo, andato anche in quell’occasione ai neozelandesi che potevano contare nel XV titolare su futuri campioni del mondo assoluti e star del rugby mondiale come Beauden Barrett, Sam Cane, Brodie Retallick, TJ Perenara e Codie Taylor.

La composizione dei giorni per “Italia 2025”, quindicesima edizione del prestigioso mondiale giovanile, è stata confermata così come le sedi di Calvisano, Rovigo, Verona e Viadana che ospiteranno i tre turni della fase a gironi in programma il 29 giugno ed il 4 e 9 luglio.

Le fasi finali prenderanno il via il 14 luglio, mentre le finali per determinare i piazzamenti finali, dal dodicesimo al titolo mondiale giovanile, si disputeranno il 19 luglio, quando lo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo sarà al centro della scena rugbistica internazionale ospitando la Finale iridata. Il calendario completo e gli orari dei calci d’inizio saranno annunciati nelle settimane a venire da World Rugby e FIR.

L’Inghilterra si presenterà in Italia da Campione in carica dopo aver superato per 21-13 la Francia l’anno scorso nella Finale di Cape Town, mentre la Scozia tornerà dopo sei anni a partecipare al Mondiale U20 dopo aver vinto sul suolo di casa il World Rugby U20 Trophy del 2024 conquistando la promozione tra le prime dodici.

Dal 2008, data della prima edizione, oltre mille giocatori hanno effettuato la transizione dal Mondiale U20 alla scena internazionale assoluta: tra loro, trentadue futuri vincitori della Rugby World Cup e gli ultimi cinque atleti ad aver conquistato il titolo di Giocatore dell’Anno ai World Rugby Awards.

Michele Lamaro, Capitano della Nazionale Italiana Rugby, è uno degli oltre settanta Azzurrini ad aver debuttato successivamente con la Nazionale Maggiore e, nel gruppo azzurro impegnato in questi giorni in preparazione al turno conclusivo del Guinness Sei Nazioni 2025, sono in totale quindici gli atleti ad aver disputato il Mondiale U20 nel corso della propria carriera.

Lamaro, che nel 2018 come Capitano dell’Italia U20 aveva guidato gli Azzurrini all’ottavo posto finale, ha dichiarato: ““Il Mondiale Under 20 è una delle prime esperienze che un giovane rugbista ha la possibilità di affrontare a livello internazionale. E’ una vera e propria esperienza di vita. Sei lontano da casa tanto tempo e hai l’opportunità di crescere dal punto di vista tecnico e umano confrontandoti con i migliori giocatori del panorama rugbistico internazionale a livello giovanile e consolidare rapporti che restano nel tempo. Ho vissuto questa esperienza con alcuni dei miei compagni di squadra attuali in Nazionale e abbiamo un ricordo bellissimo dei quei momenti. A tutti i ragazzi che avranno la fortuna di essere convocati suggerisco di vivere a pieno ogni momento di questa esperienza che rappresenta uno step fondamentale nella crescita dal punto di vista sportivo e umano”.

“Il World Rugby U20 Championship – ha sottolineato Brett Robinson, Presidente di World Rugby – rappresenta il punto più alto del rugby giovanile, un torneo capace di mettere in mostra le future stelle del rugby internazionale prima che raggiungano il livello più alto del Gioco. Siamo felici di riportare questa emozionante manifestazione in Italia, un Paese con una profonda passione per il rugby e una comprovata tradizione organizzativa di successo. Questa quindicesima edizione non offrirà soltanto un’eccellente piattaforma per mettersi in mostra per i giovani talenti mondiali, ma attirerà anche l’attenzione degli appassionati. Non vediamo l’ora di lavorare insieme ai nostri amici della Federazione Italiana Rugby per costruire un importante lascito per il Gioco in Italia grazie al Mondiale U20”.

Antonella Gualandri, VicePresidente FIR e Presidente del Comitato Organizzatore, ha dichiarato: “Non potremmo essere più emozionati dal ritorno del World Rugby U20 Championship nel nostro Paese a dieci anni di distanza da un’edizione di grande successo, culminata in un’emozionante Finale tra Inghilterra e Nuova Zelanda davanti al pubblico delle grandi occasioni nello Stadio di Cremona. Il Mondiale U20 è la rampa di lancio per le future stelle internazionali e l’opportunità di ospitare i migliori prospetti del rugby non offrirà solo delle partite di altissimo livello per i nostri appassionati nel Nord Italia, ma contribuirà a generare un importante lascito per le nostre Società del territorio, che non vedono l’ora di ospitare le Nazionali nei loro campi e nelle loro Club House, costruendo relazioni e ricordi che dureranno per sempre. Calvisano, Viadana e Rovigo hanno già ospitato con successo il Mondiale U20 nel 2011 e nel 2015 e saranno delle fantastiche sedi di gara, così come Verona che con il suo Payanini Center si affaccia per la prima volta sulla scena internazionale. Il nostro palcoscenico è pronto per un evento che atleti, squadre, volontari e i nostri giovani praticanti non dimenticheranno”.

“Il ritorno del Mondiale U20 nel nostro Paese – ha dichiarato Gianni Fava, rappresentante di FIR all’interno del Consiglio di World Rugby – è una splendida notizia per il nostro movimento, nonché una grande opportunità per i nostri Club delle aree toccate da questa manifestazione per consolidare ed amplificare il legame con il territorio attraverso un evento di portata globale. Insieme e con il supporto del Ministero dello Sport, del Ministero dell’Ambiente, della Regione Lombardia e della Regione Veneto garantiremo, attraverso il Mondiale U20, una affascinante piattaforma per la promozione delle eccellenze italiane e del nostro sport”.

World Rugby U20 Championship “Italia 2025” – 29 giugno/19 luglio Sedi: Stadio “San Michele” (Calvisano), Stadio “Mario Battaglini” (Rovigo), “Payanini Center” (Verona), Stadio “Luigi Zaffanella” (Viadana)

Composizione Gironi Pool A: Inghilterra (1), Australia (6), Sudafrica (7), Scozia (12)

Pool B: Francia (2), Argentina (5), Galles (8), Spagna (11)

Pool C: Nuova Zelanda (3), Irlanda (4), Georgia (9), Italy (10)

Calendario fase a gironi

Prima giornata: Domenica 29 giugno (Calvisano e Verona)

Seconda giornata: Venerdì 4 luglio (Rovigo e Viadana)

Terza giornata: Mercoledì 9 luglio (Calvisano e Verona)

Fasi finali Semifinali: Lunedì 14 luglio (Verona e Viadana)

Finale e play-off piazzamento: Sabato 19 luglio (Calvisano e Rovigo)

Tutte le informazioni sul Mondiale U20 “Italia 2025” su www.world.rugby/ tournaments/u20/championship.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata