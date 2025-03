“In base a una delibera emessa dall’Anac, i componenti del Consiglio d’Amministrazione di un’Azienda Speciale Consortile non possono ricoprire una carica politica. Pertanto, tutti i membri che hanno incarichi di natura politica devono essere sostituiti”: a dichiararlo è Alessia Minotti, consigliere comunale per la lista Viadana Davvero. L’esponente di minoranza (che in passato, quando la normativa era differente, era stata presidente dell’Asc Oglio Po) pone la questione, chiedendo chiarimenti alla controparte politica dopo che, nel Consiglio Comunale di lunedì 10, si è parlato di Asc solo in riferimento al programma di budget economico 2025/2027.

La rappresentante di Viadana Davvero prosegue: “Non capisco per quale motivo, dato che l’amministrazione era a conoscenza del contenuto della delibera diffusa dall’ANAC, non sia stato detto nulla ai consiglieri comunali su questo aspetto nell’ultima riunione consiliare. L’Azienda Speciale Consortile Oglio Po – continua – è una realtà molto importante per il territorio viadanese e si occupa di coordinare i servizi sociali dei vari Comuni ad essa afferenti. Tuttavia, durante il dibattito, il presidente del CdA dell’Asc Oglio Po, la dott.ssa Mariagrazia Tripodo, non ci ha informato della cosa. Anche l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Viadana, pertanto, dovrebbe lasciare l’incarico di presidente presso l’Asc.

So che in Comune a Viadana stanno cercando di effettuare nomine esterne, ma perché – domanda Minotti – non ci hanno detto nulla a riguardo? Lunedì ci hanno parlato solo del budget economico, senza menzionare questo aspetto. Altri Comuni, invece, hanno avvisato i rispettivi Consigli Comunali del fatto che ci saranno nuove nomine per individuare un CdA composto da persone senza ruoli attivi in politica, né assessori né consiglieri”.

