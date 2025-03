Una soluzione ad hoc per garantire maggiore sicurezza ai motociclisti: l’ha annunciata il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la presentazione del Mondiale di Superbike che si terrà a San Martino del Lago, perché proprio al mondo delle due ruote specificamente si rivolge. “Abbiamo stanziato 160 milioni di euro per allungare – ha detto il Ministro – i guardrail fino a terra: questo viene fatto soprattutto per garantire la salute e la possibilità ai motociclisti di non farsi male”.

Da Claudio Bonaldo, presidente del Motoclub Bergamonti, uno dei più importanti in provincia, tanta soddisfazione. “In qualche comune e in qualche zona, specie di montagna, questi provvedimenti sono già stati presi: ora però c’è un piano organico di livello ministeriale ed è una bellissima notizia”.

G.G.

