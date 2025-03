Decisamente positivo il feedback dei partecipanti al primo appuntamento del ciclo di incontri intitolato “Educazione all’imprenditorialità”, un’iniziativa ideata per favorire un interscambio di proposte e idee, una contaminazione tra il mondo dell’imprenditoria e gli studenti. Un momento utile, in particolar modo, per consentire ai ragazzi di conoscere storie imprenditoriali direttamente dai protagonisti del tessuto produttivo locale.

Primo Barzoni è stato il relatore dell’incontro di giovedì 20 presso la Sala Saviola del MuVi. Il presidente e AD di Palm SpA SB ha ripercorso la storia, l’evoluzione e tutte le tappe di un percorso che ha portato l’azienda, fondata nel 1980 a Viadana e specializzata nella produzione di eco-pallet, a ottenere la certificazione B Corp, che attesta l’impegno verso elevati standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità legale.

La trasformazione verso un modello economico rigenerativo è stato il tema focale dell’incontro, il primo di una serie di modelli di business virtuoso che saranno proposti agli studenti, con una forte connotazione legata alla sostenibilità. “Sono felice – commenta Barzoni a proposito del suo coinvolgimento – di aver parlato ai ragazzi, agenti del cambiamento nel contesto degli incontri formativi organizzati da Anci Lombardia. Un progetto pensato per stimolare i giovani alla costruzione di imprese generative, capaci di futuro”.

Un futuro in cui il dialogo tra aziende, comunità di riferimento e ambiente sarà sempre più importante: “L’imprenditorialità giovanile è un tema di grande rilevanza – sottolinea – poiché i giovani hanno una visione innovativa. Noi imprenditori abbiamo il compito di ispirare, incoraggiare e sostenere le nuove generazioni ad esplorare idee creative e soluzioni originali, con l’obiettivo di creare valore condiviso ”.

L.C.

