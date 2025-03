ACI 12 in Regione Lombardia: il corpo intercomunale di Polizia Locale proprio a Milano ha ricevuto una sorta di benedizione per questo progetto partito qualche settimana fa. “Abbiamo ricevuto i complimenti da parte dell’assessore regionale Romano La Russa – ha spiegato il sindaco di Piadena Drizzona Federica Ferrari – e anche da parte dei suoi collaboratori come il DG Alberto Cigliano, perché siamo riusciti a mettere insieme le forze, creando i presupposti per fare fronte a una situazione di emergenza iniziale: significa che anche i piccoli comuni possono trovare la chiave per uscire dalla crisi”.

All’incontro erano presenti inoltre il Dirigente della U.O. Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale Antonino Carrara e il funzionario della U.O. Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale Ivan Bianco. Le novità, offerte anche all’assessore Gabriele Avanzini che ha rappresentato il comune di Pessina Cremonese e al comandante di ACI 12 Armando Aversa, sono positive. “La Regione ha messo a disposizione un fondo, che avevamo richiesto espressamente – spiega Ferrari – per poter pagare le ore di straordinari degli agenti da maggio a ottobre. Inoltre abbiamo saputo di avere vinto il bando che consentiva, e dunque ci consentirà, di acquistare un mezzo in più in dotazione alla nostra Polizia Locale”.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

