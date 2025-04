Aumenta di poco la popolazione residente nella provincia di Cremona tra il 2024 e il 2025 quando, al 1° gennaio, si contano poco meno di 354 mila abitanti, 458 in più rispetto all’anno precedente, pari al +0,1%. Un saldo comunque positivo, che segna un timido recupero della popolazione che, tuttavia, rimane inferiore al dato del 2019, quando i cremonesi risultarono 356.150. In altri termini, nonostante il timido recupero dell’ultimo anno, al 1° gennaio 2025 i cremonesi sono 2.155 in meno rispetto al 2019, pari al -0,6%. Questo è quanto emerge dal confronto dei dati appena diffusi dall’Istat che evidenzia come, tra il 2019 e il 2025, la popolazione della Lombardia cresce di 24.648 abitanti, pari al +0,2.%.

Non cambia, ovviamente, la distribuzione della popolazione provinciale poiché i 353.995 residenti, suddivisi nei suoi 113 comuni, sono concentrati per la metà (49,9%) nei dieci centri maggiori. Tra questi Cremona, con 71.062 abitanti, che precede Crema con 34.029 residenti e Casalmaggiore con 15.088, in un territorio dove solo 13 comuni superano i 5 mila abitanti e, complessivamente, solo 41 comuni contano oltre 2 mila abitanti.

Una popolazione che se al 1° gennaio 2015, nel complesso, rimane sostanzialmente sullo stesso livello dell’anno precedente nell’analisi dei dati comunali presenta dinamiche assai differenziate, con 65 centri con saldi positivi, anche per una sola persona, ma ben 46 comuni che vedono diminuire la loro popolazione, con Cappella Cantone e Spineda che non variano nel confronto tra le due annualità i loro residenti.

Gli incrementi più significativi, in valore assoluto, si registrano a Soresina (+132 abitanti, pari al + 1,5%), Crema (+109, +0,3%), Castelverde (+66, +1,2%), Rivolta d’Adda (+55 residenti, +0,7%), Trescore Cremasco (+51, +1,8%). L’incremento percentuale della popolazione, tra il 2024 e il 2025, risulta maggiore nei piccoli centri di Casaletto di Sopra (+26, +5,1%), Cappella de’ Picenardi (+19, +4,7%), Cicognolo (+36, +3,9%) e Acquanegra Cremonese (+42, +3,7%).

I dieci centri maggiori della Provincia si dividono a metà, con saldi positivi, tra il 2024 e il 2025, a Soresina (+132 residenti), Crema (+109), Rivolta d’Adda (+55), Castelleone (+22), Soncino (+18) e Spino d’Adda (+13) mentre segnano una riduzione della popolazione Casalmaggiore (-85 residenti), Pizzighettone (-41), Cremona (-32) e Pandino (-17).

Aumenta ancora, tra il 2024 e il 2025, la presenza di cittadini stranieri che, in provincia di Cremona al 1° gennaio 2025 risultano 44.783, 1.351 in più rispetto ai 43.432 del 2024 (+3,1%) e ben 3.716 oltre il dato del 2019 (41.067). Di per sé l’aumento di 3.716 stranieri, pari al +9%, non sarebbe un dato rilevante ma si registra mentre, nel complesso, la popolazione provinciale si riduce di 2.155 residenti. In breve, la Provincia, tra il 2019 e il 2025, perde poco più di 2 mila residenti ma, nello stesso tempo, aumenta di oltre 3 mila unità la presenza dei migranti.

In altri termini i cittadini stranieri contribuiscono alla sostanziale tenuta della popolazione provinciale e aumentano di un punto percentuale la loro incidenza sul totale provinciale, passando dall’11,5% del 2019 al 12,6% nel 2025. Giova, inoltre, considerare che, nell’anno 2024, il bilancio demografico della Provincia segna un saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo per -1.941 persone a fronte di un saldo migratorio con l’estero positivo per +1.771 persone.

Nel 2024 i figli degli stranieri nati in provincia di Cremona sono stati 528, quasi la metà dei 1.090 nati in provincia, a fronte di un’incidenza dei migranti nell’ordine del 12,6%.

Tutto questo in una popolazione provinciale sempre più vecchia, con al 1° gennaio 2025, oltre 90 mila cittadini con più di 65 anni, oltre un quarto della popolazione (25,6%), a fronte di solo 41.594 giovani con meno di 15 anni, solo l’11,7% dei residenti.

Tra il 2019 e il 2025 l’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra la popolazione over 65 e i giovani under 15, passa da 190,6 a 217,5 ovvero oltre 217 anziani per ogni 100 giovani, con 35 mila anziani over 80, che rappresentano il 10 % dei residenti in Provincia.

Una Provincia sempre più vecchia che “tiene” dal punto di vita demografico solo grazie alla crescente presenza dei cittadini stranieri.

Elio Montanari – Ricercatore

POPOLAZIONE RESIDENTE 2025 (1° gennaio) 2024 (1° gennaio) Saldo valore assoluto Saldo percentuale Acquanegra Cremonese 1183 1141 42 3,7 Agnadello 3924 3889 35 0,9 Annicco 1985 1966 19 1,0 Azzanello 619 617 2 0,3 Bagnolo Cremasco 5025 4999 26 0,5 Bonemerse 1444 1462 -18 -1,2 Bordolano 598 582 16 2,7 Calvatone 1156 1154 2 0,2 Camisano 1254 1243 11 0,9 Campagnola Cremasca 661 651 10 1,5 Capergnanica 2130 2140 -10 -0,5 Cappella Cantone 545 545 0 0,0 Cappella de’ Picenardi 425 406 19 4,7 Capralba 2277 2284 -7 -0,3 Casalbuttano ed Uniti 3772 3728 44 1,2 Casale Cremasco-Vidolasco 1798 1828 -30 -1,6 Casaletto Ceredano 1154 1135 19 1,7 Casaletto di Sopra 536 510 26 5,1 Casaletto Vaprio 1763 1791 -28 -1,6 Casalmaggiore 15088 15173 -85 -0,6 Casalmorano 1681 1674 7 0,4 Castel Gabbiano 494 501 -7 -1,4 Casteldidone 539 546 -7 -1,3 Castelleone 9341 9319 22 0,2 Castelverde 5689 5623 66 1,2 Castelvisconti 316 314 2 0,6 Cella Dati 489 478 11 2,3 Chieve 2297 2280 17 0,7 Cicognolo 957 921 36 3,9 Cingia de’ Botti 1134 1126 8 0,7 Corte de’ Cortesi con Cignone 1063 1057 6 0,6 Corte de’ Frati 1307 1333 -26 -2,0 Credera Rubbiano 1501 1532 -31 -2,0 Crema 34029 33920 109 0,3 CREMONA 71062 71094 -32 0,0 Cremosano 1726 1722 4 0,2 Crotta d’Adda 612 616 -4 -0,6 Cumignano sul Naviglio 399 402 -3 -0,7 Derovere 283 278 5 1,8 Dovera 3722 3766 -44 -1,2 Fiesco 1207 1202 5 0,4 Formigara 1002 996 6 0,6 Gabbioneta-Binanuova 846 853 -7 -0,8 Gadesco-Pieve Delmona 1890 1896 -6 -0,3 Genivolta 1131 1116 15 1,3 Gerre de’ Caprioli 1330 1322 8 0,6 Gombito 612 620 -8 -1,3 Grontardo 1478 1490 -12 -0,8 Grumello Cremonese ed Uniti 1698 1694 4 0,2 Gussola 2665 2651 14 0,5 Isola Dovarese 1060 1071 -11 -1,0 Izano 1956 1954 2 0,1 Madignano 2771 2773 -2 -0,1 Malagnino 1713 1755 -42 -2,4 Martignana di Po 2048 2016 32 1,6 Monte Cremasco 2244 2253 -9 -0,4 Montodine 2420 2442 -22 -0,9 Moscazzano 698 696 2 0,3 Motta Baluffi 787 795 -8 -1,0 Offanengo 5914 5971 -57 -1,0 Olmeneta 919 902 17 1,9 Ostiano 2769 2768 1 0,0 Paderno Ponchielli 1287 1311 -24 -1,8 Palazzo Pignano 3816 3813 3 0,1 Pandino 8899 8916 -17 -0,2 Persico Dosimo 3229 3269 -40 -1,2 Pescarolo ed Uniti 1534 1521 13 0,9 Pessina Cremonese 569 559 10 1,8 Piadena Drizzona 4045 4002 43 1,1 Pianengo 2540 2531 9 0,4 Pieranica 1101 1107 -6 -0,5 Pieve d’Olmi 1236 1225 11 0,9 Pieve San Giacomo 1594 1635 -41 -2,5 Pizzighettone 6208 6249 -41 -0,7 Pozzaglio ed Uniti 1413 1435 -22 -1,5 Quintano 934 920 14 1,5 Ricengo 1737 1733 4 0,2 Ripalta Arpina 1079 1052 27 2,6 Ripalta Cremasca 3474 3445 29 0,8 Ripalta Guerina 535 546 -11 -2,0 Rivarolo del Re ed Uniti 1849 1830 19 1,0 Rivolta d’Adda 8298 8243 55 0,7 Robecco d’Oglio 2239 2261 -22 -1,0 Romanengo 3238 3222 16 0,5 Salvirola 1157 1132 25 2,2 San Bassano 2042 2077 -35 -1,7 San Daniele Po 1279 1256 23 1,8 San Giovanni in Croce 1905 1918 -13 -0,7 San Martino del Lago 372 381 -9 -2,4 Scandolara Ravara 1277 1291 -14 -1,1 Scandolara Ripa d’Oglio 515 509 6 1,2 Sergnano 3447 3473 -26 -0,7 Sesto ed Uniti 3256 3229 27 0,8 Solarolo Rainerio 917 929 -12 -1,3 Soncino 7537 7519 18 0,2 Soresina 9194 9062 132 1,5 Sospiro 3011 3042 -31 -1,0 Spinadesco 1456 1432 24 1,7 Spineda 601 601 0 0,0 Spino d’Adda 7018 7005 13 0,2 Stagno Lombardo 1403 1434 -31 -2,2 Ticengo 449 442 7 1,6 Torlino Vimercati 465 473 -8 -1,7 Tornata 405 409 -4 -1,0 Torre de’ Picenardi 2182 2155 27 1,3 Torricella del Pizzo 583 579 4 0,7 Trescore Cremasco 2901 2850 51 1,8 Trigolo 1640 1650 -10 -0,6 Vaiano Cremasco 3569 3525 44 1,2 Vailate 4665 4633 32 0,7 Vescovato 3973 3938 35 0,9 Volongo 458 455 3 0,7 Voltido 328 331 -3 -0,9 Totale Provincia 353995 353537 458 0,1

