Oltre all’area didattica in fase di realizzazione a Ca’ d’Andrea, con stagno e percorsi educativi ambientali, l’amministrazione comunale di Torre de’ Picenardi ha ottenuto un ulteriore finanziamento nell’ambito del bando Orti in Lombardia 2025 promosso da Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

Il progetto presentato dal Comune prevede la realizzazione di tre orti didattici da sviluppare all’interno di un terreno di proprietà comunale adiacente ai plessi scolastici di Torre de’ Picenardi, in particolare vicino alla palestra comunale e alla nuova mensa scolastica da poco inaugurata. L’obiettivo è quello di offrire agli alunni un’esperienza educativa concreta e sostenibile a contatto con la natura.

Il bando prevedeva una copertura al 50% dei costi totali di progetto, per un finanziamento massimo erogabile pari a 1.800 euro. Il comune di Torre de’ Picenardi ha raggiunto questo target massimo di finanziamento, e con ulteriori 1.800 euro di risorse interne potrà realizzare il progetto, per un totale di 3.600 euro.

Sarà così possibile creare e allestire tre orti didattici che saranno integrati nel percorso formativo degli studenti e costituiranno un importante strumento per promuovere l’educazione ambientale, l’agricoltura sostenibile e il rispetto del territorio.

“Questo importante risultato è frutto di una collaborazione sinergica tra diversi attori del territorio”, sottolinea il sindaco Marcello Volpi. “Ci tengo a ringraziare sentitamente l’Istituto Comprensivo G.M. Sacchi e tutto il personale docente coinvolto, la guida naturalistica della riserva Le Bine, Davide Mometto, per la consulenza tecnica e il supporto educativo, gli uffici comunali, per la predisposizione e la gestione della progettazione.”

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di restituire centralità all’educazione ambientale, valorizzando al contempo il patrimonio naturale locale e creando momenti di crescita per le nuove generazioni.

“L’orto didattico – commenta l’operatore didattico Davide Mometto – non è solo un luogo fisico, ma uno spazio di apprendimento attivo, dove bambini e ragazzi possono scoprire il valore del tempo, del lavoro condiviso e del rispetto per l’ambiente.”

I lavori per la realizzazione degli orti prenderanno il via nei prossimi mesi.

