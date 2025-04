La piena del fiume Po in questa primavera 2025 sarà lunga ma non dovrebbe portare particolari criticità: il colmo a Casalmaggiore è atteso per la tarda serata di sabato o nella mattinata di domenica, quando l’idrometro dovrebbe superare quota 5.50 metri sullo zero idrometrico. Poi dopo Pasquetta è probabile che vi sia un ulteriore “rinforzo” di precipitazioni dal Piemonte, dunque non si esclude, appunto, che la piena possa durare diversi giorni.

Di certo c’è che nella mattinata è stata evacuata anche la zona dell’Eco Ostello Interflumina, che vive così la sua prima grande piena da quando è stato rilanciato, così come naturalmente la zona del parco Lido Po, transennata per tempo già dal pomeriggio di venerdì per evitare che qualche curioso possa scendere da via Alzaia.

Anche il comune di Viadana ha invitato i cittadini a stare lontani dalle zone più a rischio, precisando che la piena passerà senza grosse preoccupazioni. E’ stata firmata l’ordinanza sindacale di sgombero delle zone golenali sia per il Po che per l’Oglio ed è stato chiuso il ponte di Torre d’Oglio.

“La situazione del livello idrometrico del fiume Po è costantemente monitorata dalle autorità competenti, con particolare attenzione ai territori rivieraschi, tra cui il nostro Comune di Viadana. Al momento, la situazione è sotto controllo e non sussistono motivi di particolare preoccupazione” si legge in un post.

“E’ meritevole – viene poi precisato – di attenzione e monitoraggio costante, anche in ragione dell’aumentato della portata di acqua, prevista nelle prossime ore. Invitiamo comunque tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali che verranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Viadana. L’obiettivo è far sì che vi sia una costante sinergia fra gli organi che stanno vigilando e monitorando la situazione e la cittadinanza, così da evitare situazioni di criticità”.

redazione@oglioponews.it (foto Alessandro Osti)

