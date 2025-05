Si chiama Giro-E, è il giro su bici elettriche che ha visto vari testimonial gareggiare negli ultimi 60 km di tappa, da Reggio Emilia a Viadana. Per la cronaca ha vinto la ex showgirl Justine Mattera, ma quel che va rimarcato è il desiderio di promozione del comprensorio Oglio Po, col logo che viene portato in tutta Italia proprio grazie al Giro-E, con testimonial d’eccezione e sindaci.

Nel servizio di CR1 le interviste ad Andrea Devicenzi, Zelindo Madesani, ai sindaci Marcello Volpi (Torre), Vittorio Ceresini (Solarolo Rainerio) e Valeria Patelli (Calvatone) e a Domenico Maschi (presidente del Gal Oglio Po.

G.G. (video Francesco Sessa-Camilla Gnaccarini)

