L’Interact Casalmaggiore Oglio Po ha collaborato alla creazione del Bosco Rotary; il progetto, che ha preso avvio nel 2021 grazie alla collaborazione tra i Rotary del Gruppo Terre Padane, ha l’obiettivo di realizzare un bosco nella zona della golena, nel comune di Martignana di Po, in località Colombaia, con la piantumazione di alberi autoctoni.

I Club Rotary hanno intrapreso questa azione a tutela dell’ambiente individuando il sito in collaborazione con gli Enti locali, mentre il Prof. Riccardo Groppali, rotariano e conosciuto naturista, ha selezionato i tipi di piante adeguate alla nostra zona. La piantumazione di alberi ed essenze è stata effettuata grazie all’opera dei Soci Rotary e Rotaract, ai quali si è aggiunto da quest’anno l’Interact Casalmaggiore Oglio Po.

Le piante sono state donate dall’Ersaf, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste, che si occupa della gestione e della valorizzazione delle ricchezze agroforestali della Lombardia. L’Ersaf fornisce 50 piante gratuitamente ad ogni Enti Pubblico o Istituto Scolastico che ne faccia formale richiesta. In questo ambito si è inserito l’Interact, ottenendo la collaborazione del Polo Romani di Casalmaggiore, grazie alla sensibilità della dirigente Daniela Romoli.

Quindi, sabato 10 maggio, alcuni soci, insieme a rotariani e rotaractiani, hanno collocato le 300 piante complessive messe a disposizione per rinfoltire la porzione del Bosco Rotary già esistente. Gli alberi sono aceri campestri, biancospini, farnie, sanguinelli e ciliegi selvatici.

L’operazione Bosco Rotary vuole essere un intervento alternativo per biciclette e pedoni alla ciclovia VenTo – percorso ciclabile turistico che collega Torino con Venezia e che attraversa la nostra zona sull’argine maestro – con la finalità di creare punti di interesse naturalistico in cui la natura, riappropriandosi del suo spazio, accoglie i visitatori in armonia ed equilibrio per una mobilità sostenibile.

