Diciotto anni del festival Laiv In, promosso da Fondazione Cariplo in prima battuta e da altre associazioni che collaborano. Un festival che è arrivato a Casalmaggiore nell’ultima settimana, tenendo banco fino a venerdì. Protagoniste tantissime scuole da tutta Italia, che si sono esibite con spettacoli vari e approfondimenti tra il Teatro Comunale e l’Auditorium Santa Croce.

Un festival itinerante che ha girato per l’intera Lombardia e che, dopo 18 anni, si è concluso: peraltro venerdì per il Laiv In festival spazio anche al nuovo murales alla scuola media Diotti. Nel servizio tg di CR1 le interviste a Vanessa Dalla Ricca del Teatro Magno di Mantova, a Filippo Bongiovanni, sindaco di Casalmaggiore, a Margherita Grassi della Cooperativa Sociale Alchemilla, e al writer Marco Cerioli.

