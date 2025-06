È stata effettuata, lungo il fiume Po, un’azione coordinata di controllo interforze interregionale, finalizzata alla prevenzione in materia di incendi boschivi, abbandono rifiuti e controllo dell’attività di pesca sul “Grande Fiume” Po: dalle foci del fiume Lambro, in Lombardia, fino al confine sud di Parma.

Hanno partecipato all’operazione i Carabinieri forestali dei comandi di Lodi/Pavia – Cremona/Mantova – Parma/Piacenza, e le Polizie provinciali di Lodi, Cremona, Parma e Piacenza con il coordinamento del comando di Lodi.

Le operazioni, partite con un primo collegamento in videoconferenza con tutti i partecipanti, hanno visto l’impiego di mezzi di terra e nautici e il supporto di alcuni volontari.

La Polizia provinciale di Cremona e i Carabinieri forestali competenti hanno effettuato 4 controlli e 1 verbale. La Polizia provinciale di Parma hanno effettuato 17 controlli “pesca”, 1 in ambito “fauna selvatica” e 1 controllo in materia di “protezione ambientale”. È stato elevato un verbale con sequestro di attrezzatura per pesca senza licenza. La Polizia provinciale di Piacenza con l’ausilio di un natante e la vigilanza volontaria ha effettuato 14 controlli e 3 verbali. La Polizia Provinciale di Lodi ha coordinato l’intervento.

