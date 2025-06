Una Webradio di Comunità come cassa di risonanza di un progetto elaborato da Azienda Speciale Consortile Oglio Po, concepito per dare voce ai giovani del territorio. Un lavoro che porterà alla creazione di una Community Webradio dell’ambito viadanese, con sotto-redazioni territoriali. Un percorso nel quale, con modalità nuove, i ragazzi potranno raccontarsi e sviluppare competenze comunicative, digitali e relazionali.

Infatti, tra le finalità vi è quella di sperimentare nuove forme di aggregazione, puntando sull’interesse per i media digitali, valorizzando al contempo il protagonismo giovanile e costruendo ponti tra generazioni tramite percorsi di advocacy e di giornalismo civico partecipativo.

Una serie di attività sarà propedeutica alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche di comunità, da ascoltare in podcast. I primi laboratori di podcast (per ragazzi dai 12 ai 17 anni) si terranno a giugno e coinvolgeranno preadolescenti e adolescenti di Bozzolo e Viadana, mentre da settembre la Community Webradio si sposterà a Commessaggio.

Alla luce degli obiettivi proposti – contrasto dell’isolamento giovanile, incremento della partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità – questo schema, condiviso da Asc con altre realtà del viadanese, ha ottenuto un finanziamento nel contesto del bando “Interventi/attività per preadolescenti ed adolescenti”, realizzato da Fondazione Monte di Lombardia.

In linea con la propria mission, la Fondazione interviene a livello regionale in vari settori, come quello dell’educazione, dell’istruzione, del volontariato, erogando contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni private che perseguono un interesse pubblico e senza scopo di lucro.

“Siamo grati alla Fondazione Monte di Lombardia – dichiarano la Presidente Gloria Lodi Rizzini, il Sindaco referente per le progettazioni di territorio Alessandro Sarasini e il Direttore di Asc Oglio Po Moreno Orlandelli – che ha deciso di finanziare il nostro progetto. In un contesto in cui i processi educativi e aggregativi tradizionali sono in crisi, diventa essenziale, nonostante le limitate risorse a disposizione, costruire reti territoriali per raggiungere preadolescenti e adolescenti, co-progettando insieme a loro nuove forme di aggregazione e nuove modalità comunicative di comunità, come appunto la Community Webradio in podcast.”

Una sfida ambiziosa che coinvolge adolescenti, istituzioni, scuole e associazioni, in un’esperienza condivisa di dialogo, creatività e partecipazione. Numerose le realtà aderenti che, nel contesto del percorso di Asc “Non solo parole”, hanno condiviso l’esigenza di promuovere modalità comunicative innovative: Micromacchina – Comunicare la società, Soroptimist Terre dell’Oglio Po, Ars Educandi OdV, Ecomuseo Terre d’Acqua tra Oglio e Po, Consulta del Volontariato Viadanese, Istituto d’Istruzione Superiore Sanfelice e FormattArt Aps.

