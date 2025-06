Si è ufficialmente conclusa venerdì 21 giugno 2025 la Conferenza dei Servizi per la realizzazione del ponte Bailey tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese. Tutti gli enti coinvolti – Comuni, Province, Regione Lombardia, Parco Oglio Sud, Soprintendenza, uffici competenti e gestori di sottoservizi – hanno espresso parere favorevole. Dove non pervenuti, i pareri si intendono acquisiti per silenzio-assenso.

Particolarmente significativa la decisione di Regione Lombardia, che ha escluso la procedura di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), riducendo sensibilmente i tempi di approvazione. Pareri positivi sono inoltre giunti dal Parco Oglio Sud, dagli uffici ambiente delle Province di Cremona e Mantova, quest’ultima anche per l’aspetto paesaggistico, oltre che dagli enti gestori dei sottoservizi, che hanno indicato la presenza o meno di propri impianti. Ne dà notizia l’Arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona.

Il prossimo passaggio sarà l’atteso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che dovrà definire le linee guida per la progettazione esecutiva, base per la gara d’appalto.

Il commento del Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani: “La conclusione della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio decisivo per questo progetto strategico per il nostro territorio e per le comunità di Calvatone e Acquanegra. Abbiamo voluto condividere passo dopo passo l’avanzamento dell’iter con i cittadini, attraverso assemblee pubbliche e momenti di confronto, mantenendo un impegno di trasparenza e presenza costante. Ora proseguiamo determinati verso la fase esecutiva, continuando a farci interpreti della voce del territorio”.

