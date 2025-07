Oltre mezzo miliardo di euro, per la precisione 526 milioni, sono stati destinati alla provincia di Cremona, per un totale di 2.605 progetti finanziati tra il capoluogo e i comuni del territorio. Regione Lombardia ha attivato, in collaborazione con ANCI, un portale per monitorare l’avanzamento dei lavori legati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I dati emersi mostrano che la nostra provincia si distingue, rispetto ad altre realtà simili e limitrofe, per il numero leggermente più elevato di progetti attivi, con uno stato di avanzamento lavori complessivamente in linea con gli altri territori.

In particolare, balza all’occhio il caso di Ripalta Guerina, unico comune della provincia ad aver già concluso tutti gli otto progetti previsti. Guardando ai centri principali, Cremona ha completato il 56% dei lavori, Crema il 61% e Casalmaggiore il 66%. Tra i comuni che procedono più lentamente, si segnalano Cappella de’ Picenardi e Voltido, entrambi fermi al 20%.

Il progetto economicamente più rilevante è quello affidato alla Provincia di Cremona, con un investimento di 19 milioni di euro destinato alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell’acqua. Al secondo posto, con 16 milioni, si colloca il progetto relativo al Salumificio San Michele di Offanengo. Segue, con 13 milioni, l’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero di Cremona.

Accanto a questi grandi interventi, si trovano anche progetti di entità molto più contenuta, alcuni dei quali prevedono un investimento di soli 500 euro. È il caso, ad esempio, delle iniziative di abilitazione alle tecnologie cloud per gli istituti comprensivi di Bagnolo, Casalmaggiore e Sospiro.

