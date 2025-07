Il prossimo weekend a Villa Medici del Vascello si preannuncia ricco di avventure e scoperte con due eventi per vivere in prima persona le suggestive atmosfere notturne del bosco, e una visita guidata speciale che svelerà i volti nascosti che hanno contribuito a plasmare la storia secolare del palazzo.

Venerdì 18 luglio dalle ore 17:00 alle 22:00 sarà possibile immergersi nella natura di Villa Medici del Vascello con un entusiasmante Baby Camping per bambini dai 5 ai 7 anni. Una serata magica dedicata ai piccoli esploratori, che saranno coinvolti in laboratori creativi e attività pratiche nel bosco, per imparare insieme a montare una tenda da campeggio, orientarsi nella natura e affrontare le sfide con coraggio, facendo squadra e sperimentando la bellezza e l’autenticità della vita a contatto con la natura.

Non solo campeggio però: sarà anche una serata alla scoperta degli animali notturni con il secondo appuntamento previsto sempre venerdì 18 luglio, alle ore 21:00, una visita guidata per famiglie e adulti dal titolo eloquente di “Chi vive nel bosco di notte?”. Accompagnati da una guida escursionistica professionista, ci sarà l’opportunità di addentrarsi tra i sentieri del bosco per vivere l’atmosfera unica che la natura offre di notte, osservare i movimenti furtivi di mammiferi come la volpe e il tasso, ascoltare i canti dei rapaci che cacciano tra gli alberi e andare alla ricerca degli animali che animano la vita notturna del bosco. L’attività è realizzata con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Terrafiume. Tra Oglio e Po, terre di ville e cascine”.

I posti sono limitati per entrambe le attività, pertanto è richiesta la prenotazione.

Domenica 20 luglio è invece dedicata agli amanti della storia: Villa Medici del Vascello svelerà i suoi volti più nascosti in una visita guidata speciale dedicata ai personaggi meno conosciuti della rocca militare prima e della villa di delizie poi, con storie di amicizia, dedizione, giochi del destino, vita vissuta. Da Cabrino Fondulo al Principe Giuseppe Antonio Soresina Vidoni, passando anche per le cameriere e i cuochi della Marchesa Maria Carolina, le vicende più o meno nascoste di chi ha abitato nei secoli il palazzo saranno fatte rivivere insieme ai volti più celebri, da Cecilia Gallerani alla marchesa Maria Carolina Mocenigo Soranzo.

La visita avrà inizio alle ore 10:00, è gradita la prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni: segreteria@villamedicidelvascello.it – 370 3379804.

