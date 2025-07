“Questa mattina si è svolto un incontro di confronto tra la direzione dell’ASST di Cremona e i consiglieri del territorio, promosso dall’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia – presenti l’assessore Guido Bertolaso e il direttore generale Mario Melazzini – relativamente ad alcune criticità e segnalazioni riguardanti l’Ospedale Oglio Po” dichiarano i Consiglieri regionali della Lega Alessandra Cappellari e Riccardo Vitari.

“Come rappresentanti della Lega e richiedenti l’incontro, abbiamo partecipato per ribadire l’importanza strategica di questo presidio ospedaliero, fondamentale per le comunità dei territori mantovani e cremonesi. Il confronto è stato costruttivo e ha evidenziato la volontà comune di tutelare e valorizzare una struttura sanitaria che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di cittadini”.

“Abbiamo sottolineato con forza – e con spirito propositivo – che ogni sforzo rischia di essere vanificato se non viene accompagnato da una costante e trasparente comunicazione tra la direzione dell’ASST e tutto il personale dell’Oglio Po. Un personale unito, motivato, pronto a fare la propria parte anche con sacrificio, ma che merita ascolto, coinvolgimento e risposte chiare. Solo attraverso un dialogo continuo si possono evitare fraintendimenti e alimentare quel clima di fiducia indispensabile per affrontare le sfide attuali e future. Colpisce positivamente che anche da parte di esponenti del Partito Democratico sia emersa in questa occasione una linea di condivisione, riconoscendo l’impegno e la gestione seria del presidio”.

“Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, con un impegno costante affinché l’Ospedale Oglio Po resti un presidio efficiente, operativo e in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini” concludono Cappellari e Vitari.

