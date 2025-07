Un’interrogazione all’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per conoscere lo stato effettivo dei lavori e per chiedere di rimediare in tempi brevi alle criticità emerse nella struttura in seguito al maltempo.

Ad annunciarlo è Marco Carra. L’iniziativa dell’esponente dem a Palazzo Lombardia nasce in seguito alle segnalazioni di disagi dovuti al cantiere per la ristrutturazione dell’edificio della Casa di Comunità di Viadana, dove sono attivi servizi e operatori sanitari alle prese con infiltrazioni di acqua dovute al maltempo e a cui hanno dovuto rimediare con interventi estemporanei.

“Chiedo all’assessore Bertolaso di verificare l’avanzamento dei lavori – commenta Carra – di sollecitare gli interventi nei tempi stabiliti in modo da non mettere a rischio gli operatori all’interno della struttura e di garantire i servizi al cittadino. La Casa di Comunità è un luogo prezioso per garantire la medicina territoriale oggi in grande stato di criticità, per questo chiedo all’assessore di interessarsi della struttura di Viadana e fornire garanzie sui tempi dei lavori e termine del cantiere”.

Un tema, quello delle Case di Comunità sul quale il partito d’opposizione al Pirellone chiede chiarimenti: “E’ di pochi mesi fa una nostra richiesta di informazioni alla Giunta Fontana sui dati relativi alle Case di comunità. Abbiamo chiesto trasparenza sulla situazione effettiva delle Case di Comunità in Lombardia per le quali la Regione ha beneficiato di cospicue risorse del Pnrr”.

Carra prosegue tornando alla situazione della cittadina rivierasca: “Per quanto riguarda Viadana, chiedo di sapere a che punto è la realizzazione dei lavori perché la Case di comunità rappresentano un elemento fondamentale della sanità territoriale che è stata smantellata dalle politiche sanitarie della destra in regione Lombardia”.

Anche il segretario del circolo Pd di Viadana Stefano Bini inerviene in merito a questa criticità: “Quello che è emerso è preoccupante per i cittadini del territorio che usufruiscono dei servizi e per la sicurezza degli operatori che devono operare nella struttura. Quanto segnalato stride totalmente con quanto dichiarato in Consiglio Comunale dal Sindaco di Viadana che ha parlato di lavori che stanno procedendo, dimostrando come sempre che non è in grado di fare reali pressioni con i vertici sanitari e regionali per il rispetto delle tempistiche”.

