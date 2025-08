Primi sei mesi pieni, di fatto, dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, per la Polizia Intercomunale dell’Oglio Po, guidata dal comandante Armando Aversa, che partita dai sei comuni dell’ACI12, ora lavora su ben 14 municipalità, in prevalenza casalasche ma con un impegno che arriva anche nel cremonese. Il via era arrivato con la firma in Regione Lombardia a dicembre 2024, dunque il primo semestre 2025 è quella dell’inizio della piena operatività.

Nel complesso si parla, in sei mesi, di 7.227 verbali, di cui 3.190 incassati, poco meno della metà (44%). Se parliamo di euro, tuttavia la cifra è di circa un terzo (31% per la precisione), ossia 240.893 euro su 761.479 da incassare, ma in questo caso la spiegazione della discrepanza tra le due percentuali sta nella possibilità di pagare una cifra ridotta di un terzo, per legge, se si paga entro 5 giorni lavorativi.

E’ normale che la parte del leone la faccia Piadena Drizzona, che ha due velox a disposizione, con 3.696 verbali rivelati, di cui 267 non legati ai mezzi di controllo della velocità ma ad altri controlli effettuati dagli agenti della Polizia Intercomunale su diverse infrazioni al Codice della Strada. L’incasso è stato di 125.998 euro su un totale di 382.110 euro (33%). Subito dopo troviamo Pessina Cremonese con 2.432 verbali, 75.030 euro incassati su 253.220 da incassare (30%). Al terzo posto Torre de’ Picenardi con 709 verbali e 20.004 euro incassati su 79.456 euro (25%), con la percentuale più bassa di tutte, mente Isola Dovarese si ferma a 324 verbali con 15.801 euro incassati su 29.491 euro, percentuale in questo caso superiore al 50% (per la precisione 53,5%). Le sanzioni, in media, vanno da 104 a 112 euro.

E’ vero che i verbali incassati sono in una percentuale ridotta e inferiore al 50%, ma va ricordato che i tempi per passare all’incasso sono spesso lunghi, specie per i verbali comminati ad autisti stranieri, con i tempi che vengono in questo caso prolungati anche dalla burocrazia. Per comprendere a che punto sia la copertura (ossia la percentuale del pagato sul totale dei verbali), occorrerà aspettare il prossimo autunno almeno.

Sugli altri comuni (molti dei quali nuovi all’interno della competenza di questo corpo di polizia intercomunale) i controlli non sono mancati, anche i numeri sono – fisiologicamente – non altissimi: dai 17 verbali su Ostiano, ai 16 su Tornata, passando per cifre inferiori negli altri paesi. In generale si calcola una crescita di verbali sull’intero territorio, grazie anche all’aumento dei controlli nei primi sei mesi del 2025.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata