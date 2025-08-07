La FNS CISL Lombardia ha inviato una comunicazione ufficiale ai 1.506 Sindaci del territorio lombardo per denunciare la gravissima situazione in cui versa il dispositivo di soccorso tecnico urgente nella Regione.

In provincia di Mantova su un totale previsto di 201 unità, sono presenti ad oggi in 156 con una carenza di 45 persone. Questa situazione, ormai strutturale, sta mettendo a serio rischio l’efficacia e la tempestività degli interventi dei Vigili del Fuoco, che non riescono più a garantire un servizio adeguato ai cittadini.

A corredo, la missiva che le segreterie territoriali stanno trasmettendo ai singoli Sindaci per sensibilizzarli sull’emergenza in atto e sollecitare un’azione congiunta nei confronti del Governo per ottenere lo stanziamento di risorse e il potenziamento del personale operativo. “Serve un impegno concreto e urgente per garantire ai cittadini lombardi un soccorso tecnico all’altezza delle necessità. Non si può più aspettare” sottolinea la Federazione.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata