Il primo e unico intervento di un certo tipo sul Polo Romani a livello edilizio era stato una quindicina di anni fa. Ora però arriva, o meglio si cerca, una vera e propria rivoluzione. Riguarda proprio il Polo Romani l’unico progetto che la Provincia di Cremona ha candidato (a livello scolastico) per il bando Seed di Regione Lombardia.

“Dopo tanti anni di investimenti anche in altre parti della provincia – ha detto il presidente Roberto Mariani – vogliamo ora dare un segnale anche al Casalasco e a Casalmaggiore in particolare. Si tratta di un investimento che, nel tempo, ci consentirà di risparmiare dal punto di vista energetico e di prestare un occhio di riguardo al lato ambientale, utilizzando energia rinnovabile”.

Una riqualificazione energetica totale, che ha vari protagonisti oltre alla Provincia di Cremona, ringraziati dal presidente Mariani: Studio Rinnova per lo studio di fattibilità redatto in tempi record (una decina di giorni) e Abstract per avere curato il bando e l’inserimento dei dati.

In totale servono 3.5 milioni di euro: 960mila euro saranno chiesti al bando Seed, poi a ottobre si farà un tentativo per il secondo lotto al Conto Termico 3.0, a livello nazionale. Cappotto, controsoffitto, nuovi serramenti, impianto fotovoltaico, relamping a led, sistemi di domotica con controllo a distanza e autoregolamentazione, vasca di raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui, deimpermeabilizzazione di alcune parti per aumentare le aree verdi, nuove piantumazioni e, soprattutto, una sorta di giardino verticale su una delle pareti. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà.

Di seguito la scheda del progetto:

LAVORAZIONE PREVISTE:

Isolamento involucro opaco con cappotto spessore 20 cm e spessore 15 cm sulle porzioni di recente ampliamento

Isolamento soffitto con 16 cm di lana roccia + controsoffitto ispezionabile spessore 4cm

Sostituzione serramenti e sistemi oscuranti con tapparelle motorizzate e cassonetti esterni isolati

Installazione impianto FV potenza 72 kWp

Relamping completo con lampade a LED

Facciata verde prospetto Sud e Nord – Ovest

Incremento area verde pertinenziale e piantumazione specie arboree a basso fabbisogno idrico e siepi perimetrali

De-impermeabilizzazione mediante rifacimento percorsi carrabili in cls drenante e riduzione aree pavimentate

Sistemi di domotica e smart building per il controllo consumi e fruizione edificio

Recupero acque piovane con interramento cisterna di raccolta per uso irriguo

FINALITA’: raggiungimento di prestazioni energetiche ed emissive di standard più elevati in termini di risparmio energetico annuo e di emissioni di CO2

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO 3 .496.351,25 €

LOTTO 1: 970.214,86 € CANDIDATO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE SEED PA PER UN CONTRIBUTO AL 100% A FONDO PERDUTO

LOTTO 2: 2 .526.136,39 € incentivi Conto Termico 3.0, in via di prossima approvazione

CONSULENTI COINVOLTI: Studio Rinnova per la progettazione tecnico del fattibilità tecnico economica dell’intervento ed Abstract srl per il servizio ricerca opportunità di finanziamento e predisposizione ed invio della candidatura nell’ambito del bando di Regione Lombardia

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

