Sono abbastanza rari i casi in cui un negozio, un’attività storica di un paese o una città, festeggi un anniversario speciale nello stesso anno in cui lo celebra il proprietario della stessa. Accade a Casalmaggiore, perché questo 2025 è un anno da ricordare sia per la Macelleria Pagliarini, sia per il titolare, Giovanni Pagliarini, conosciuto anche nel mondo del calcio per avere giocato ad ottimi livelli nel dilettantismo (super terzino nella Casalese che gioca in serie D) e per avere assaggiato anche il Professionismo a Parma.

Giovanni Pagliarini ha compiuto 50 anni lo scorso 7 aprile; nel giorno di Ferragosto, invece, il mezzo secolo viene celebrato per l’omonima Macelleria con specialità equina. L’idea di aprire la macelleria in via Baldesio, infatti, venne al padre di Giovanni, il compianto Gian Roberto (per tutti Berto), scomparso a novembre 2020, pochi mesi dopo la nascita del figlio Giovanni.

Un negozio tradizionale, in cui importante oltre all’attività è sempre stato il rapporto umano. Roberto insieme alla moglie Dina, portano avanti la macelleria con sacrificio e dedizione sino a che, negli anni 90, dopo qualche problema di salute di Roberto, ad affiancarli si unisce anche il figlio Giovanni. Nel 2002 il negozio passa definitivamente di mano al figlio, ma Roberto continua a dargli una mano. Roberto era la tradizione, Giovanni l’innovazione (si pensi all’incremento dell’attività di street food, ad esempio, e alla partecipazione ai mercati del lunedì, mercoledì e giovedì) e le due cose hanno da sempre convissuto all’interno dell’attività.

E lo stesso Giovanni, oggi affiancato anche da Tommaso Paltrinieri, ha portato l’attività al mezzo secolo, festeggiato così sia in via personale sia come attività gastronomica. Un percorso parallelo curioso e da festeggiare con doppi auguri in questo Ferragosto in cui altri 50 anni, in casa Pagliarini, si compiono.

