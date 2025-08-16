Ultime News

E’ pronto per la firma l’accordo per garantire la manutenzione della ciclovia Vento – Torino – Venezia, che in territorio cremonese si snoda tra Crotta d’Adda e fino a Casalmaggiore, per proseguire sul mantovano fino a Viadana.

Regione Lombardia si impegna a erogare 300mila euro nell’arco di tre anni alle Province di Lodi e Cremona per operazioni quali pulizia della sede ciclabile, rimozione di eventuali rifiuti, taglio della vegetazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, ricollocazione e sostituzione di singoli segnali stradali danneggiati, riparazioni di parti e di brevi tratti di parapetto, interventi di riparazione della pavimentazione, riparazione di brevi tratti di cordoli deteriorati o danneggiati, pulizia del sistema di smaltimento delle acque, consolidamento localizzato delle murature e
strutture.

Tutte attività che finora non erano state poste a carico di nessuno, tant’è che, ad esempio sull‘argine maestro di Cremona, dietro alle Colonie Padane, a inizio estate si alzano le proteste di ciclisti e podisti per l’erba che invade il percorso. Viene sollecitato l’intervento del Comune, che però non ha alcuna competenza sull’infrastruttura.

