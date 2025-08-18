Oltre uno su 10, con la media più alta di tutta la Regione: con questi dati Cremona è promossa come prima della classe in Lombardia per numero di studenti che, dalla maturità 2025, sono usciti con il massimo dei voti.

A sancirlo, una statistica pubblicata dall’ufficio Scolastico regionale che fa riferimento all’ultimo Esame di Stato: nello specifico, infatti, il 3.01% si è diplomato con lode (pari a circa 85 ragazzi, su un totale di 2808 candidati), mentre il 7.05% ha raggiunto il tanto agognato 100 (circa 200 persone). Nel complesso, si tratta quindi del 10.06%.

Dati che pongono la provincia sul podio tra le città lombarde: seguono Mantova, con il 6.89% e Varese con il 5.88%.

Non solo: se si allarga il tiro a quegli studenti che hanno ottenuto una valutazione tra il 91 e il 99 (l’11,94%), il dato si alza fino al 22%, quasi 1 su 4.

Valori, ad ogni modo, di gran lunga superiori alla media regionale: in Lombardia, i 100 e lode sono rappresentati dall’1,15%, mentre i 100 dal 4,25%. Sempre in provincia poi il range più gettonato è stato quello tra il 70 e l’80 centesimi, voti ottenuti dal 28,09% degli studenti.

A seguire, gli studenti con votazione tra il 61 e il 70 (28,05%) e quelli tra l’80 e il 90, pari al 16,65%; chiudo la classifica interna i ragazzi con votazione finale a 60/100, il 5,22%.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata