Cambio al vertice in Ats Valpadana: da oggi, infatti, prende avvio l’incarico di Ilaria Marzi, che sostituisce alla guida della Direzione Sociosanitaria Diego Maltagliati, giunto al termine della sua carriera professionale con il pensionamento. Il nuovo Direttore Sociosanitario arriva da Ats Pavia, dove ha ricoperto il medesimo incarico dal 2018.

Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Piacenza, con una solida formazione giuridico-amministrativa e manageriale, Marzi vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione lombarda, in particolare nell’ambito delle politiche sociali, dell’integrazione sociosanitaria e della tutela delle fragilità.

Negli anni ha ricoperto ruoli dirigenziali strategici in Regione, contribuendo alla realizzazione e sviluppo di azioni e interventi innovativi a favore di persone fragili e vulnerabili; nello specifico, ha affrontato tematiche emergenti come il tema del disagio giovanile, della disabilità, della salute mentale, della costituzione della rete antiviolenza e di conciliazione, del contrasto alla ludopatia e alla povertà e all’elaborazione di normative regionali in materia di politiche sociali e sociosanitarie.

“Oggi diamo il benvenuto e accogliamo con grande entusiasmo Ilaria Marzi, professionista di alto profilo, la cui esperienza e competenza saranno un valore aggiunto per i territori delle province di Cremona e Mantova, e il cui lavoro rientra in un asset di sviluppo strategico dell’ATS – afferma il Direttore Generale di ATS Val Padana, Stefano Manfredi -. A luglio abbiamo salutato Diego Maltagliati a cui va la nostra profonda gratitudine per la passione e la professionalità profusi alla guida della Direzione Sociosanitaria della nostra Agenzia”.

“Sono molto contenta di iniziare il mio lavoro sui territori afferenti ad ATS Val Padana – dichiara Ilaria Marzi –, dove intendo portare e mettere a disposizione la mia esperienza costruita negli anni in Regione Lombardia e nella ATS di Pavia. Credo molto nell’integrazione e nel lavorare insieme con il territorio, in rete con i Direttori Sociosanitari delle ASST di Crema, Cremona e Mantova e con tutti gli attori locali che concorrono a rendere possibile un’offerta sociosanitaria integrata, per rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni della popolazione, in particolar modo quella più fragile e vulnerabile“.

