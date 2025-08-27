Ultimi giorni per iscriversi a “Giovani imprenditori: come avviare una startup”. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Giovani al Centro 2.0”, è in programma per sabato 6 settembre, dalle 9 alle 17, presso Palazzo Forti a Sabbioneta.

L’Informagiovani di Viadana promuove una giornata formativa in collaborazione con i Comuni di Bozzolo, Dosolo, Marcaria, Viadana e Sabbioneta. L’evento, a partecipazione gratuita, è realizzato con il contributo di Regione Lombardia ed è rivolto alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni. In programma workshop, testimonianze imprenditoriali, momenti formativi e interattivi.

Tra gli argomenti trattati, oltre alle modalità per strutturare un progetto di start up, si parlerà anche dell’etica nell’imprenditorialità e della digitalizzazione dell’impresa con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Infine, i partecipanti si confronteranno con due imprenditori del territorio che racconteranno le rispettive esperienze professionali e aziendali. Il termine per le iscrizioni scade il 31 agosto: per partecipare occorre inviare una e-mail a informagiovani@comune.viadana.mn.it.

