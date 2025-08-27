Ultime News

27 Agosto 2025 Argine di Viadana: la replica
dell’assessore Beduschi a Carra
27 Agosto 2025 Avviare una startup: workshop
a Sabbioneta il 6 settembre
27 Agosto 2025 Viadana, a ottobre il corso
di primo soccorso della Croce Verde
27 Agosto 2025 Al via il campo E!State Liberi!
sul pensiero di Don Mazzolari
26 Agosto 2025 Viadana: 19enne in elisoccorso
all'Ospedale Maggiore di Cremona
Cronaca

Avviare una startup: workshop
a Sabbioneta il 6 settembre

Ultimi giorni per iscriversi a “Giovani imprenditori: come avviare una startup”. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Giovani al Centro 2.0”, è in programma per sabato 6 settembre, dalle 9 alle 17, presso Palazzo Forti a Sabbioneta.

L’Informagiovani di Viadana promuove una giornata formativa in collaborazione con i Comuni di Bozzolo, Dosolo, Marcaria, Viadana e Sabbioneta. L’evento, a partecipazione gratuita, è realizzato con il contributo di Regione Lombardia ed è rivolto alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni. In programma workshop, testimonianze imprenditoriali, momenti formativi e interattivi.

Tra gli argomenti trattati, oltre alle modalità per strutturare un progetto di start up, si parlerà anche dell’etica nell’imprenditorialità e della digitalizzazione dell’impresa con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Infine, i partecipanti si confronteranno con due imprenditori del territorio che racconteranno le rispettive esperienze professionali e aziendali. Il termine per le iscrizioni scade il 31 agosto: per partecipare occorre inviare una e-mail a informagiovani@comune.viadana.mn.it.

L.C.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...