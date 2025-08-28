Questa mattina un’automobile è stata vista inabissarsi nelle acque del fiume Po, in località San Benedetto Po – Argine Nord. Dalla ricostruzione dell’autista del veicolo dietro l’utilitaria, l’autovettura avrebbe sbandato di colpo, probabilmente per un malore del conducente, finendo oltre l’argine prima di precipitare nel fiume. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, con squadre ordinarie e soccorritori acquatici.

Gli uomini impegnati nei soccorsi sono stati supportati da un elicottero del Reparto Volo Emilia-Romagna con a bordo i sommozzatori. In loco sono sopraggiunti anche uomini del nucleo sommozzatori Lombardia, da Milano. Durante l’intervento il veicolo è stato individuato e raggiunto a 5 metri di profondità. Per supportare nei soccorsi e nell’attività di ricognizione, alcuni cittadini hanno messo a disposizione le loro piccole imbarcazioni.

Alle 11.30 circa i subacquei sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo del veicolo, una Fiat Panda, due persone, purtroppo prive di vita. A bordo una coppia di 78enni residenti a Borgo Mantovano, Rubens Grandi e Marisa Aldrighi. Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di recupero dell’automobile dal fondo del fiume.

