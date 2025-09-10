Patenti ritirate, denunce per guida in stato d’ebbrezza e possesso ingiustificato di armi. Quello appena concluso è stato un weekend particolarmente intenso per i Carabinieri della Compagnia di Viadana, impegnati in un capillare servizio di controllo del territorio, dal quale sono emerse numerose irregolarità.

Un 38enne di Castellucchio è stato sorpreso con un coltello a serramanico: l’arma bianca è stata sequestrata e il giovane deferito alla Procura della Repubblica. Nel corso dell’attività di presidio del viadanese, un 30enne indiano residente a Reggio Calabria è stato denunciato poiché trovato in possesso di una spranga di ferro, sottoposta a sequestro.

Denuncia e sequestro del mezzo per un 24enne di Marcaria, sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente. Diverse le patenti ritirate per autisti con tasso alcolemico superiore al limite consentito. Un 40enne residente a Casteldidone è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. Immediata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

Analogo esito per un 33enne di Dosolo, con un tasso alcolemico di 1,50 g/l. I militari hanno fermato anche un 24enne di Viadana, con un tasso alcolemico di 2,47 g/l: anche per lui sono scattati i medesimi provvedimenti. Altra patente di guida ritirata a un 23enne di Acquanegra sul Chiese, che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento di alterazione psico-fisica; per lui una segnalazione alla Prefettura di Mantova quale assuntore di stupefacenti.

Anche un 20enne di Dosolo, alla guida della sua autovettura, è risultato positivo all’uso di stupefacenti: denunciato all’Autorità Giudiziaria e ritirata la patente. Le stesse misure sono state prese nei confronti di un 21enne di Treviglio, per il quale, a seguito di un sinistro stradale, è stato appurato lo stato di ebbrezza alcolica al volante, con un valore pari a 1,34 g/l.

