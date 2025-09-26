L’ultimo giorno lavorativo del medico di medicina generale incaricato provvisorio Anna Sangalli è martedì 30 settembre. A partire da mercoledì 1°ottobre i suoi pazienti saranno assistiti automaticamente da Iman Berbar medico incaricato provvisorio, che riceverà nello stesso ambulatorio a Pomponesco. È possibile contattare la professionista al 334 7576412. I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza del medico indicato non dovranno effettuare alcuna scelta.

I nuovi orari di ricevimento saranno affissi negli ambulatori stessi e consultabili nella sezione Medici di medicina generale e pediatri su www.asst-mantova.it, cliccando su ‘Trova medico di medicina generale’.

E’ comunque possibile scegliere un altro medico di medicina generale tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di riferimento sia online (www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it; numero verde 800.030.606) che recandosi presso gli Uffici Gestione Assistiti di Asst Mantova nelle sedi di Bozzolo (via XXV Aprile, 71: aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Campitello (via Rossini, 10: aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30); Viadana (Largo De Gasperi, 7: aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00).

Accedendo agli sportelli bisognerà avere tessera sanitaria e documento d’identità. Qualora vi sia una persona delegata occorre apposita delega compilata dall’interessato congiuntamrnte alla tessera sanitaria e a un documento d’identità del delegante e del delegato. Infine, si potrà effettuare l’operazione recandosi in qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana.

