Imparare a registrare, editare e produrre un podcast. Il tutto ponendosi in relazione con imprenditori e protagonisti del tessuto produttivo locale, raccontando il mondo del lavoro in modo nuovo, creativo e al passo con i tempi. Come? Realizzando interviste e trasformandosi in content creator. È l’opportunità messa a disposizione da “Giovani e imprese: voci e podcast dal territorio”.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 16 anni, agli studenti e ai giovani in cerca di opportunità occupazionali. Numerosi i partner del progetto, elaborato da Azienda Speciale Consortile Oglio Po in collaborazione con la rete del Cantiere Webradio di “Un ponte tra i Fiumi”, di cui CSV Lombardia Sud ETS è soggetto capofila.

Oltre a Fondazione Cariverona, è stato registrato il supporto di Istituto Sanfelice, Informagiovani, Consulta del Volontariato Viadanese, Soroptimist Club Terre dell’Oglio Po, Micromacchina – Comunicare la società APS e Svad Dondi SpA.

Il percorso, gratuito, si svolgerà al MuVi di Viadana ed è diviso in due macro aree. Nella parte iniziale degli incontri, da ottobre a dicembre, si impartirà una formazione più tecnica con le lezioni del corso finanziato da Regione Lombardia, intitolato “Podcaster Producer” e promosso da Fondazione Consulenti per il Lavoro.

In seguito, da gennaio a maggio 2026, i partecipanti si concentreranno sull’attività redazionale e sulla realizzazione delle interviste, con i podcast pubblicati sulle webradio e sui canali social ufficiali dei partner di progetto. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 12 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a: brescia1@fondazionelavoro.it , informagiovani@comune.viadana.mn.it o micromacchina@gmail.com.

Lorenzo Costa

© Riproduzione riservata