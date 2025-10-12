Cronaca
Calvatone, risveglio shock
trovato morto Elis Bardella
Triste risveglio per la comunità di Calvatone, alla notizia della morte improvvisa di Elis Bardella, giovane pasticcere conosciutissimo in paese per l’attività che conduceva con mamma e papà, il Caffé Dolce Follia in centro al paese. Ad accorgersi della tragedia è stata proprio la mamma, Lucilla. Inutili i soccorsi del 118. Il decesso, a soli 32 anni, è avvenuto per cause naturali; la salma è stata già restituita alla famiglia.
Una famiglia molto nota a Calvatone e non solo, che porta avanti da tre generazioni l‘antica ricetta della “ufela”, un dolce tipico lombardo che da oltre cento anni si produce solo a Calvatone, grazie ad una sfoglia unica nel suo genere, tanto da meritare il riconoscimento di Prodotto Tipico dalla Regione Lombardia.
