Triste risveglio per la comunità di Calvatone, alla notizia della morte improvvisa di Elis Bardella, giovane pasticcere conosciutissimo in paese per l’attività che conduceva con mamma e papà, il Caffé Dolce Follia in centro al paese. Ad accorgersi della tragedia è stata proprio la mamma, Lucilla. Inutili i soccorsi del 118. Il decesso, a soli 32 anni, è avvenuto per cause naturali; la salma è stata già restituita alla famiglia.

Una famiglia molto nota a Calvatone e non solo, che porta avanti da tre generazioni l‘antica ricetta della “ufela”, un dolce tipico lombardo che da oltre cento anni si produce solo a Calvatone, grazie ad una sfoglia unica nel suo genere, tanto da meritare il riconoscimento di Prodotto Tipico dalla Regione Lombardia.

