Grande notizia per Andrea Devicenzi, atleta paralimpico di Martignana Po: i suoi 10 record del mondo sono stati ufficialmente riconosciuti dal Guinness World Records.

“Quando ho stabilito quei record, il 7 e 8 giugno al velodromo di Palma de Maiorca, non fu solo un sogno sportivo, ma una sfida personale, costruita in quasi 15 anni di attività, in sella alla mia bici, sudando e soffrendo, in compagnia del mio unico motore, la gamba destra”, ha commentato Devicenzi.

Ecco i 10 record conquistati: 100 miglia, 200 miglia, 300 miglia, 100 km, 200 km, 300 km, 500 km, 6 ore, 12 ore, 24 ore.

“Dietro quei numeri ci sono notti insonni, strategie, alimentazione, sacrifici, ma soprattutto una squadra che ha creduto in questo progetto fin dal primo giorno”, ha detto Devcenzi.

“Questa vittoria non è soltanto mia: è di chi ha fatto parte del progetto fin dall’inizio – ha concluso Devicenzi -, credendo che l’impossibile potesse essere toccato. Un’altra volta. Da oggi quel riconoscimento apre nuove porte. Sì, continuerò a pedalare, a sognare e a spingermi oltre. Grazie a tutti per esserci, con le vostre parole, il vostro sostegno e la vostra fiducia, siete parte fondamentale di questa storia”.

