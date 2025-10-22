Al via i lavori di ristrutturazione straordinaria del Cinema Teatro Italia di Dosolo, atteso intervento finanziato con un milione di euro grazie alle risorse messe a disposizione dal bando regionale “Adeguamento Sale Spettacolo”.

Rispetto all’importo totale, 900.000 euro arrivano da Palazzo Lombardia, mentre la parte restante proviene dalle casse comunali. Una volta completata la ristrutturazione, i locali miglioreranno sensibilmente anche in termini di ricettività per persone diversamente abili. In base al cronoprogramma, l’intervento dovrebbe concludersi entro un anno.

Oltre alla riqualificazione della sala, i lavori prevedono il restauro e l’adeguamento strutturale e impiantistico, con l’installazione di un nuovo impianto elettrico. Parallelamente, saranno eseguiti interventi per il miglioramento dell’illuminazione, la sistemazione dei camerini, opere antisismiche e il rifacimento della facciata. La sala beneficerà anche di importanti miglioramenti dal punto di vista del risparmio energetico e dell’acustica. Infine saranno completati nuovi spazi di servizio garantendo, nel complesso, una maggiore accessibilità.

Durante i lavori, l’attività cinematografica non si fermerà: il Circolo Culturale Gulliver proseguirà regolarmente la propria programmazione grazie al trasferimento temporaneo presso il Teatro Sociale di Villastrada, assicurando così continuità alle proiezioni e alle iniziative culturali. Dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Bortolotti, è stato espresso “un sincero ringraziamento al Circolo Gulliver per la disponibilità e per l’impegno nel mantenere viva la proposta culturale del nostro territorio”.

