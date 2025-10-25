I messaggi dagli Alberi di Francesco Sbolzani, l’artista di Rivarolo del Re che ha inventato questo nuovo modo di comunicare e fare riflettere, utilizzando uno dei simboli del Natale, ha conquistato Palazzo Lombardia l’anno scorso, nella prima volta dell’esposizione, tanto che ora la mostra si rinnova e si ripete.

Giovedì 27 novembre 2025 alle ore 18.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra “Messaggi dagli Alberi”, personale dell’artista Francesco Sbolzani, presso Palazzo Lombardia – Spazio N3, alla presenza delle istituzioni. L’esposizione, aperta al pubblico dal 28 novembre 2025 al 11 gennaio 2026, presenta una selezione di installazioni uniche che trasformano il tradizionale albero di Natale in un potente strumento di comunicazione sociale.

Un progetto artistico che unisce tradizione e riflessione Francesco Sbolzani, maestro d’arte, ha scoperto un modo unico per combinare il fascino natalizio con un messaggio potente; infatti ogni anno, da vent’anni, trasforma il suo fienile in uno spazio per l’arte, posizionando alla finestra un “Albero” di Natale tematico che riflette problematiche sociali e di attualità.

Gli Alberi che ogni anno crea non sono semplici decorazioni festive: sono manifesti di consapevolezza, strumenti di riflessione e proteste silenziose. Immaginate un albero decorato con materiali riciclati per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento, o uno composto da caschi da cantiere per denunciare il tema degli infortuni sul lavoro, o scarpette rosse per sensibilizzare la piaga del femminicidio. Ogni decorazione è scelta con cura per raccontare una storia, porre domande e stimolare il dialogo.

«Lo scopo non è quello di decorare – afferma Sbolzani – ma di creare uno spazio visivo che generi pensieri e discussioni. In un mondo in cui spesso siamo troppo occupati per fermarci a riflettere, questi Alberi ci costringono a farlo, trasformando un simbolo di festività in un mezzo di comunicazione di grande impatto.»

La mostra in collaborazione con Regione Lombardia è curata da Luca Verzellesi. Ogni Albero è accompagnato da un testo di Luciana Monteverdi, poetessa, che ha saputo cogliere e restituire con le parole la sensibilità e la dedizione alla Vita che caratterizzano l’opera di Francesco Sbolzani.

Dettagli dell’evento

• Inaugurazione: Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.00

• Sede: Palazzo Lombardia – Spazio N3, Milano

• Periodo di apertura al pubblico: 28 novembre 2025 – 11 gennaio 2026

• Orari di apertura: dalle 10,00 alle 19,00 dal lunedì alla domenica (esclusi 25 e 26 dicembre e 1° gennaio)

• Ingresso: libero

