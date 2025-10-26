Laurea in Economia e Commercio, imprenditore nel ramo degli infissi, il casalasco classe ’69 Stefano Filzoli è attratto fin da bambino da tutto ciò che ci sovrasta, ci nutre e ci incanta: il Sole, la Luna, i pianeti, le stelle che nascono e muoiono ad anni-luce da noi, le galassie. Li scruta e li immortala con strumentazioni sempre più raffinate, lasciando che telescopi, treppiedi, specchi e raffinati supporti ottici si attivino anche per ore per catturare video e ricavare foto del cielo, che gli sono valsi già numerosi premi, riconoscimenti e pubblicazioni (anche sul sito del National Geographic).

La vera sfida è che eccelle nell’astrofotografia pur realizzando le sue immagini in una delle zone del mondo più ostiche per quanto concerne la visibilità atmosferica: “L’inquinamento luminoso della Pianura Padana è un disastro! La mia è una bella sfida”.

Filzoli ha raccontato di sé e della sua “fissa” per le stelle nella serata conviviale del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta di lunedì 20 ottobre svoltasi al ristorante Alicanto di Casalmaggiore: dettagli tecnici, problemi da affrontare, storia della astrofisica e soprattutto una splendida carrellata di iinquadrature, elaborate da lui nel corso degli ultimi anni, capaci di emozionare tanto sono dettagliate, eteree, fatate: l’incanto del cielo, della Via Lattea, di un particolare di Giove, degli anelli di Saturno ripresi in condizioni diverse che tolgono il fiato.

Sul sito www.astrodelciel.it gli scatti di Stefano Filzoli sono ammirabili da tutti: nonostante non si abbia brillanza, abbondi la foschia e sia continua la turbolenza atmosferica, l’astrofotografo casalasco è riuscito a fare della sua città un’ottima sede di osservazione del cosmo e a realizzarne emozioni in veste di “ritratti” (bianco-nero e colore) sulla magia planetaria dell’universo.

La curiosità e l‘ammirazione ha coinvolto tutti i soci e gli ospiti presenti alla serata: Filzoli ha approfondito la sua relazione anche grazie alle domande poste, fra gli altri, dal presidente del RC Casalmaggiore Viadana Sabbioneta Stefano Bozzetti, Gabriella Badalotti, Fermo Zanichelli, Michele Calavalle.

Infine, tutti i presenti hanno festeggiato il compleanno della socia del sodalizio Maria Rosa Nevi Concari, già preside presso la scuola media “Diotti” e vero e proprio faro delle istituzioni scolastiche del territorio.

lf

© Riproduzione riservata