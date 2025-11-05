Ultime News

5 Novembre 2025 “Passaggio al vòlto”: omaggio
a Diana Cardona nella città ideale
5 Novembre 2025 Salute e prevenzione, quattro
incontri con esperti a Sabbioneta
5 Novembre 2025 Lavori di ammodernamento
all’ufficio postale di Piadena
5 Novembre 2025 Santa Chiara: aperte le iscrizioni
per un nuovo corso serale
5 Novembre 2025 Online la prima puntata di BYoung,
il podcast dei ragazzi di Bozzolo
Santa Chiara: aperte le iscrizioni
per un nuovo corso serale

Iscrizioni aperte al corso serale “Assistente all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità”, organizzato da Fondazione Santa Chiara e finanziato da Regione Lombardia

Fondazione Santa Chiara: sono aperte le iscrizioni per il corso di Assistente all’autonomia e alla comunicazione degli assistenti con disabilità, una proposta formativa finanziata da Regione Lombardia.

Il corso, gratuito, si svolgerà in orario serale. Al termine sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite durante le lezioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0375/201561 o, in alternativa, inviare una e-mail a info@fondazione-santachiara.it.

