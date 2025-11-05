Cronaca
Santa Chiara: aperte le iscrizioni
per un nuovo corso serale
Iscrizioni aperte al corso serale “Assistente all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità”, organizzato da Fondazione Santa Chiara e finanziato da Regione Lombardia
Fondazione Santa Chiara: sono aperte le iscrizioni per il corso di Assistente all’autonomia e alla comunicazione degli assistenti con disabilità, una proposta formativa finanziata da Regione Lombardia.
Il corso, gratuito, si svolgerà in orario serale. Al termine sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite durante le lezioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0375/201561 o, in alternativa, inviare una e-mail a info@fondazione-santachiara.it.
