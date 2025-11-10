Grande entusiasmo a Bozzolo per il laboratorio “Trap & Rap e dintorni”, promosso dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po di Viadana. L’iniziativa, dedicata ai giovani del comprensorio, ha visto la partecipazione di 45 ragazzi, protagonisti di una giornata all’insegna della musica e della creatività.

L’attività rientra nel progetto “I Giovani danno voce ai loro territori”, sostenuto dalla Fondazione Monte di Lombardia e coordinato dall’ASC Oglio Po insieme a una rete di partner locali.

Nella sede della webradio di Bozzolo, i partecipanti – guidati dal musicista ed educatore Massimo Tortella di Formattart APS – hanno sperimentato in prima persona la creazione di una base, un beat e un flow, entrando nel vivo del processo creativo musicale. Un’esperienza coinvolgente che ha permesso ai ragazzi di esprimersi e collaborare, scoprendo nuovi linguaggi per raccontare sé stessi e il proprio territorio.

Da parte dell’ASC Oglio Po è arrivato un ringraziamento alle realtà che hanno reso possibile l’evento: Micromacchina Comunicare la Società APS, Soroptimist Terre dell’Oglio Po, Ars Educandi OdV, Formattart APS, Ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po, Consulta del Volontariato Viadanese e Istituto Sanfelice Viadana.

“Ringraziamo i ragazzi e le ragazze – concludono da ASC – per l’energia e la creatività con cui stanno dando voce ai loro territori, contribuendo a costruire una comunità più viva, connessa e partecipata”.

Lorenzo Costa

