L’elegante cornice di Villa Calciati ha accolto la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI 2023, un appuntamento diventato negli anni uno dei momenti più significativi per il movimento sportivo cremonese. Un’edizione speciale, la prima presieduta dal nuovo delegato provinciale Alberto Lancetti, che ha sottolineato il valore del riconoscimento agli atleti, tecnici e dirigenti che nel corso dell’anno hanno onorato il territorio con impegno, risultati e passione.

Sono intervenuti, oltre al delegato CONI di Cremona Alberto Lancetti, il sindaco di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi, la sindaca di Gadesco Chiara Uggeri, il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, Fabiano Gerevini, Coordinatore Regionale dei Delegati Provinciali del CONI e il presidente del CONI Lombardia Marco Riva con un messaggio video che ha richiamato il valore educativo e sociale dello sport, il lavoro dei volontari e l’eccellenza del territorio in diversi ambiti, ricordando anche il recente Collare d’Oro assegnato alla Canottieri Bissolati. È stato diffuso inoltre il saluto istituzionale del senatore Renato Ancorotti, che ha ribadito “il ruolo decisivo delle società, dei tecnici e dei volontari, motore silenzioso dello sport di base”.

Nell’occasione sono stati presentati i fiduciari CONI per il prossimo quadriennio, figure chiamate ad affiancare il Delegato nelle attività territoriali: Fabiano Gerevini, Cristiano Dusi, Tiziano Zini, Efrem Morelli, Cristina Coppola, Renato Bandera, Antonio Pegoiani, Andrea De Nicoli e Corrado Lodi.

Medaglie al Valore Atletico – anno 2023

Medaglia di Bronzo

Giulio Bernocchi – Canoa Kayak, Campione Italiano K4 5000 m e K2 1000 m

– Canoa Kayak, Campione Italiano K4 5000 m e K2 1000 m Simone Bernocchi – Canoa Kayak, Campione Italiano K2 500 m

– Canoa Kayak, Campione Italiano K2 500 m Mario Guareschi – Canottaggio, Campione Italiano Otto Pesi Leggeri

– Canottaggio, Campione Italiano Otto Pesi Leggeri Andrea Dal Bianco – Canoa Kayak, Campione Italiano K1 1000 m

– Canoa Kayak, Campione Italiano K1 1000 m Riccardo Orsoni – Atletica Leggera, Campione Italiano Marcia su Strada 35 km

– Atletica Leggera, Campione Italiano Marcia su Strada 35 km Federica Venturelli – Ciclismo, 5ª classificata Campionato Mondiale Prova Individuale

Medaglia d’Argento

Carola Casale – Karate, Campionessa Europea Kata a squadre

Medaglia d’Oro

Daniela Romiti – Bigliardo/Bowling, Campionessa Mondiale Stecca Individuale

Andrea Giambrone – Pesca Sportiva, Campione del Mondo Acque Interne – Pesca al colpo a squadre

Stelle al Merito Sportivo – anno 2023

Stella d’Argento a Dirigenti

Francesco Guido De Vito, presidente regionale Federazione Rotellistica

Stella di Bronzo a Società

Pattinaggio Artistico Cremonese ASD – fondata il 1° gennaio 1985

Palme al Merito Tecnico – anno 2023

Palma di Bronzo

Lorenza Romagnoli

Palma d’Oro

Gian Luigi Arrigoni

La cerimonia si è conclusa con il consueto ringraziamento del CONI alle società, ai tecnici e ai dirigenti che continuano a sostenere la crescita dello sport sul territorio. Un momento di festa e riconoscenza che conferma, ancora una volta, la vitalità del movimento sportivo cremonese.

