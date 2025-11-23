“Cori a teatro 2025” prosegue domenica 23 novembre (ore 16 – ingresso libero) con il secondo di 4 concerti in programma al Teatro Olimpico di Sabbioneta. Patrocinata da Federcori, la rassegna è curata da Chorus Inside Lombardia e si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione della Comunità Mantovana, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e gli enti culturali che via via ospitano i concerti.

Protagonisti del concerto di domenica 23 novembre saranno i cori Città di Morbegno e D’in… Canto.

Diretto dal maestro Gioele Peruzzi, il Coro Città di Morbegno, proporrà all’ascolto “Oh montagne” di Gianni Malatesta, “Dov’è la mia patria” di Luigi pigarelli, “L’avvelenato” di Angelo Mazza, “Varda che vien matina” di Bepi De Marzi, “Siam prigionieri” di Renato Dionisi, “Entorno al foc” nell’armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli e “Adieu all’Engadina” di Thomas Glaugher.

Il Coro D’In… Canto, sotto la direzione del maestro Cesare Visioli, interpreterà invece Jesu dulcis memoria di Connor Koppin, De pacem Domine di Donatas Zakaras, Gerusalemme di Bepi De Marzi, Fratello sole, sorella luna di Riz Ortolani, Come un dono di Giorgio Susana e Bella ciao nell’armonizzazione di Tullio Visioli.

Il coro “Città di Morbegno” nasce a Morbegno nel 2021 dalla fusione di due cori ben radicati nel territorio della bassa Valtellina, ovvero il Coro Alpi Retiche di Civo e il Coro Alpino di Berbenno, rispettivamente con 25 e 40 anni di attività sulle spalle, ed entrambi diretti dal Maestro Gioele Peruzzi. Il nome del coro è un riconoscimento alla città di Morbegno (Sondrio), che gli ha dato i natali.

Il coro opera all’interno di una delle associazioni più importanti della Città, l’associazione èValtellina, ed è la prima ed unica realtà corale maschile ad indirizzo popolare del luogo. Il Coro ha preso parte anche lo scorso anno al FAKS FESTIVAL in Croazia, ha contribuito all’organizzazione del Concorso Voci D’Italia (organizzato da USCI Sondrio), in collaborazione con la Famiglia Valtellinese di Roma, si è esibito nella magnifica Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso in Roma con il pluripremiato Coro Femminile EOS di Roma. Ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero.

Il Coro d’In..Canto nasce a Casalmaggiore (Cremona) nel 2020 su iniziativa di un gruppo di amici provenineti da diverse esperienze musicali. È composto da una dozzina di voci maschili accomunate dalla passione per il canto a cappella e dall’amore per la musica. Le tristi storie di guerra che divampano così come le strazianti immagini di tanti popoli che soffrono ne hanno influenzato il repertorio con canti che implorano la pace e la speranza. Le scelte musicali vogliono trasmettere i valori più antichi e tradizionali della cultura occidentale, attraverso un linguaggio musicale corrente ma rispettoso degli stilemi più classici.

Così l’antico canto gregoriano all’unisono sfocia nella polifonia di autori contemporanei come Connor Koppin, Ola Gjeilo, Paul Smith, Nicholas Lemme o Donatas Zakaras. Il repertorio del coro include brani di Bepi de Marzi, Giorgio Susana, Nikolai Kedrov, Sibelius, Handel Gallus, le armonizzazioni di Gianni Malatesta e Tullio Visioli ma anche Crosby, Stills & Nash e gli U2. Il coro ha svolto servizio liturgico in diverse comunità del casalasco in occasione di importanti feste religiose e ha partecipato ad eventi dal forte impatto emotivo come la rievocazione della tragedia del Vajont nel teatro comunale di Casalmaggiore (2024) e concerti per la pace a Gabbioneta e a Cremona (2025).

“Cori a Teatro”, che giunge alla sua quarta edizione, si prefigge lo scopo di stimolare la coralità lombarda ad un ascolto reciproco ed alla conoscenza dei luoghi di eccellenza dell’ingente e straordinario nostro Patrimonio storico artistico culturale ed ambientale. Il progetto che affida la direzione artistica a Davide Nigrelli è ideato da Mattia Lorenzetti in collaborazione con Silvia Zapparoli, Enrico Fazzi, Mauro Mirandola e Stefano Belluzzi. Coinvolge cantori provenienti da tutta la Lombardia, per un totale di 13 complessi corali. Molteplici i repertori in programma, testimoni di un amore condiviso per la musica espressa nel canto corale.

L’ingresso a tutti i concerti è libero.

Per informazioni: T+ 39 335 72 30 949 – federcorilombardia@gmail.com

