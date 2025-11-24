Una riqualificazione complessiva dell’intera area sportiva per il comune di Torre de’ Picenardi, tra la piscina comunale e il campo sportivo da calcio. Torre può festeggiare l’ottavo posto a livello regionale nel bando che distribuisce fondi in tutta la Lombardia, ovviamente per i progetti più meritevoli, con il fil rouge legato agli impianti sportivi.

Il progetto di Torre de’ Picenardi cuba nel complesso 560mila euro e il finanziamento regionale è del 50% circa a fondo perduto, con il comune che metterà a disposizione i soldi rimanenti necessari al completamento dell’opera, arrivando così a spendere la metà. Gli interventi riguarderanno riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di impianti, palestre e campi da gioco, perché questo prevede il bando.

Nel casalasco c’è un altro comune che può fare festa ed è quello di Solarolo Rainerio: poco meno di 164mila euro sono arrivati in questo caso per un progetto che cuba 360mila euro e si rivolge in questo caso al campo da calcio, dove gioca la squadra di Terza categoria. A Solarolo, del resto, la palestra che è il secondo impianto sportivo era già stata sottoposta ad altri interventi di manutenzione e riqualificazione nel 2017. Per quanto concerne il campo da calcio l’intento è di adeguare a livello sismico ed efficientare dal punto di vista energetico gli spogliatoi senza dimenticare l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Due comuni su otto complessivi finanziati (tutti gli altri spostati verso l’area di Crema): non un brutto risultato per il Casalasco, anche nella valutazione della distribuzione delle risorse.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata