A dieci anni dall’introduzione delle agevolazioni dedicate alle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo gestite da under 40, il Comune di Viadana rinnova e potenzia una misura che nel tempo si è rivelata un importante strumento di stimolo per l’economia locale. Era il 2016 quando l’amministrazione guidata da Giovanni Cavatorta presentò per la prima volta un importante incentivo rivolto ai giovani under 40 intenzionati ad avviare nuove attività sul territorio.

“Vogliamo sostenere le start up, le nuove imprese che vorranno insediarsi sul nostro territorio”, dichiarava allora il Sindaco, sottolineando l’obiettivo di “offrire stimoli adatti” e ridare vitalità a un settore commerciale in difficoltà. La misura ha introdotto l’esenzione dalla tassa rifiuti per tre anni per gli under 40 che aprono nuove attività, con particolare attenzione alle attività orientate al made in Italy, e uno sconto sull’aliquota base dell’IMU portandola al 7,6 per mille, per i proprietari degli immobili concessi a tali giovani imprenditori.

Negli anni successivi il Comune di Viadana ha confermato puntualmente il pacchetto agevolazioni, riconoscendone l’importanza per favorire occupazione, ricambio generazionale e rilancio urbano.

Nel 2023, l’amministrazione guidata dal Sindaco Nicola Cavatorta ha deciso di compiere un ulteriore passo avanti. La giunta ha infatti proposto al Consiglio comunale, che l’ha approvato, un rafforzamento delle agevolazioni già previste dal Regolamento IMU prevendendo per i proprietari che concedono gli immobili a giovani imprenditori o che li utilizzano direttamente in quanto giovani imprenditori proprietari del fabbricato, nelle condizioni stabilite dal regolamento, una nuova aliquota ancor più agevolata, pari al 4 per mille, rendendo l’imposta meno onerosa.

In sede di approvazione del bilancio di previsione si chiederà al Consiglio Comunale di confermare la misura anche per il 2026 in quanto essa rappresenta uno dei più significativi interventi locali a favore dell’imprenditorialità giovanile, con un duplice obiettivo: sostenere chi avvia nuove attività e incentivare i proprietari a mettere a disposizione spazi commerciali a canoni sostenibili.

“Dopo dieci anni possiamo dire che questa politica ha funzionato – afferma il Sindaco Nicola Cavatorta. Alcune nuove attività guidate da under 40 hanno trovato il coraggio di partire anche grazie a queste agevolazioni che hanno consentito loro di ridurre le spese di gestione e di conduzione dell’attività. Con l’abbassamento dell’aliquota al 4 per mille abbiamo voluto rendere ancora più conveniente investire a Viadana, perché crediamo nei giovani e nel loro ruolo nel dare futuro e dinamismo alla nostra comunità”.

