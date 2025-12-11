Ha segnato e guidato il passaggio dalla Polizia ACI 12 alla Polizia Intercomunale dell’Oglio Po. Dal 14 dicembre, però, Armando Aversa saluterà tutti a Piadena Drizzona. Per questo il comune capofila del progetto lo ha voluto salutare in sala consiliare.

“Vado via con dispiacere, anche se sono contento di tornare a casa – spiega Armando Aversa –. Qui ho trovato per bene e qui lascio un pezzo di cuore, perché ho sentito la fiducia delle amministrazioni e di chi ha lavorato con me. Abbiamo fatto grossi passi avanti: sono arrivato poco più di quattro anni fa ed abbiamo intrapreso un cammino coraggioso, unendo le forze e dando vita alla nuova Polizia Intercomunale, cercando di fare capire a tutti che l’unione non solo fa la forza, ma davvero è indispensabile per fornire un servizio ad hoc. I numeri sono cresciuti e nel 2026 sono previsti due nuovi innesti, quindi credo che questo gruppo possa crescere ancora”.

“Ringraziamo il comandante Aversa – ha detto il sindaco Federica Ferrari – per averci aiutato in questi anni. Qualcuno vorrebbe avere un presidio soltanto su Piadena Drizzona, ma questa nuova formula ha portato grandi risultati, aumentando i controlli sul territorio intercomunale e al contempo portando in cassa risorse grazie ai bandi di Regione Lombardia, che più volte ha rimarcato come il nostro percorso sia quello vincente e destinato a fare strada”.

Per Aversa ora un ritorno a casa e un impegno prestigioso. “Tornerò a Palermo e lavorerò all’Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata