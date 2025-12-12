“Il territorio dell’Oglio-Po–Chiese ha bisogno di sviluppo: sono state definite strategie condivise con i Comuni, con le Province, con gli stakeholder locali e in particolare con il GAL Oglio Po, che rappresenta un punto di riferimento essenziale. Tuttavia, Regione Lombardia non ha ancora rispettato quanto concordato e questo ritardo pesa sul rilancio dell’area”.

Partendo da questi presupposti, il Partito Democratico si è attivato affinché si possa dare seguito a propositi condivisi per la crescita di queste aree.

Stanziare una dotazione finanziaria specifica per l’area Oglio-Po–Chiese, proseguire le interlocuzioni con il Governo per l’inserimento nella Strategia Nazionale Aree Interne e convocare un tavolo istituzionale permanente per definire tempi e modalità di attuazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST): queste le richieste dell’ordine del giorno presentato dai dem nell’ambito della discussione del bilancio di previsione 2026-2028, in agenda per la prossima settimana.

“Parliamo di risorse che ci erano state promesse, circa 13 milioni di euro, e che non sono mai arrivate” affermano i firmatari Marco Carra e Matteo Piloni, quest’ultimo anche membro del Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale di Regione Lombardia.

I due rappresentanti di minoranza proseguono: “Anche in questo bilancio quelle risorse non compaiono e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede semplicemente alla Regione di dare finalmente seguito agli impegni presi. Nulla di più”.

Piloni e Carra aggiungono: “Con questo ordine del giorno chiediamo alla giunta lombarda di fare la propria parte e ci auguriamo che anche i consiglieri di maggioranza e gli assessori che si erano impegnati intervengano, perché questi territori aspettano risposte da troppo tempo”.

Infine, i consiglieri sottolineano anche il ruolo della neonata area omogenea casalasca: “Crediamo che questo sia uno dei temi su cui i sindaci della nuova area omogenea possano e debbano impegnarsi. Non è una richiesta di parte e non vuole esserlo: ci facciamo portavoce di un’esigenza reale del territorio e chiediamo al centrodestra che governa Regione Lombardia di onorare gli impegni presi verso un’area che merita attenzione e risposte”.

