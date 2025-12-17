Nella mattina di mercoledì 17 dicembre, il Prefetto di Cremona, Dott. Antonio Giannelli, ha accolto nelle splendide sale prefettizie i Carabinieri assegnati di recente alle articolazioni dell’Arma presenti sul territorio. Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Sambataro, il Prefetto Giannelli ha rivolto il proprio saluto di benvenuto ai 19 Carabinieri neo giunti, ragazze e ragazzi tutti giovanissimi, che al termine della frequenza del 143° e del 144° Corso presso gli Istituti di formazione dell’Arma di Torino, Campobasso, Iglesias, Taranto, Reggio Calabria e Velletri, sono pronti ad intraprendere il servizio attivo, contribuendo ad accrescere, con il loro slancio morale e motivazionale, i livelli di sicurezza delle comunità in cui opereranno, sotto la guida attenta ed inclusiva dei loro Comandanti di Stazione.

I nuovi Carabinieri sono stati sottoposti ad un addestramento che, oltre a far loro acquisire nozioni e competenze professionali ad ampio spettro, ne ha orientato in particolare la formazione di base verso i reati informatici ed ambientali, focalizzando altresì l’attenzione sulla tematica della violenza di genere e domestica con un apposito modulo didattico che ne accresce la capacità di ascolto e di interazione con le vittime, al fine di adottare le azioni operative più funzionali ed aderenti alle specifiche esigenze.

Il Prefetto Giannelli ha augurato ai Carabinieri neo giunti un proficuo e sereno lavoro, sottolineando come siano entrati a far parte del sistema provinciale di coordinamento e gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed evidenziando che l’arrivo di nuove risorse rappresenta un ulteriore segnale di attenzione degli organi centrali e regionali verso il territorio cremonese.

Il Prefetto Giannelli si è detto certo che i giovani Carabinieri, esortati a lavorare con entusiasmo e con umiltà, sapranno concorrere ad accrescere la prevenzione e la capillarità informativa attraverso il dialogo costante con le comunità, contribuendo ad affermare il ruolo di riferimento e di rassicurazione sociale dell’Arma dei Carabinieri, nel solco dei principi e dei valori indicati dalla Carta Costituzionale, ed in particolare quelli della disciplina e dell’onore istituzionali.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Prefetto della provincia di Cremona per l’ulteriore dimostrazione della costante vicinanza ed attenzione rivolte all’Arma dei Carabinieri, si è unito ai saluti di benvenuto chiedendo ai nuovi Carabinieri di impegnarsi a vivere e conoscere appieno il tessuto sociale e le variegate dinamiche dei territori in cui andranno ad operare, facendosi parte attiva e punto di riferimento per le comunità che li accolgono, con l’obiettivo di contribuire a rendere un servizio aderente alle esigenze ed alle aspettative di sicurezza della popolazione, con etica, trasparenza di condotte ed equilibrio.

