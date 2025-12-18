Galeazzo Bocchi, medico di Medicina Generale, cesserà la propria attività professionale dal 6 gennaio (ultimo giorno lavorativo 5 gennaio 2026).

Dal 7 gennaio, i pazienti saranno assistiti automaticamente dal medico incaricato provvisorio Maria Chiara Grondelli, che riceverà nello stesso ambulatorio di Sabbioneta. È possibile contattare la professionista al 353 4900431.

Rimane comunque possibile effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli con disponibilità, operanti nell’ambito territoriale di riferimento, attraverso due modalità. In via preferenziale collegandosi al sito: http://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it(per info tel. N. 800.318.318); in via secondaria è possibile recarsi negli Uffici Gestione Assistiti di Asst Mantova:

Bozzolo – via XXV Aprile, 71: aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

– via XXV Aprile, 71: aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Campitello – via Rossini, 10: aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

– via Rossini, 10: aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Viadana – via Largo De Gasperi, 7: aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00.

È inoltre possibile recarsi in qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana.

È necessario presentati agli sportelli: di persona, munito di tessera sanitaria e documento di identità; tramite persona delegata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento di identità del delegante e delegato.

