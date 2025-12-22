Un programma straordinario di welfare aziendale per il personale sanitario, con particolare attenzione agli ospedali di Crema e Oglio Po di Casalmaggiore e ai presidi delle aree non metropolitane. È quanto prevede l’ordine del giorno del Partito Democratico, presentato dal consigliere regionale Matteo Piloni, documento approvato venerdì 19 dicembre dal Consiglio regionale nel corso dell’esame del bilancio di previsione di Regione Lombardia.

“Negli ospedali più territoriali la carenza di personale è più grave e strutturale – dichiara Piloni – perché alla fatica dei turni e del lavoro si somma la mancanza di servizi sul territorio. Senza strumenti adeguati è sempre più difficile attrarre e trattenere medici, infermieri e operatori sanitari”.

“Il welfare aziendale – prosegue – è una leva concreta: mensa interna, asilo nido aziendale, alloggi di servizio, trasporto e misure di conciliazione vita-lavoro possono fare la differenza, soprattutto in territori che competono ogni giorno con i grandi poli urbani”.

“Con questo atto – conclude Piloni – il Consiglio regionale impegna la Giunta a dare attuazione a obiettivi che puntano su stabilità degli organici, continuità assistenziale e qualità delle cure nelle aree non metropolitane”.

