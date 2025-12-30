“Non tutto ciò che conta può essere contato, ma è comunque giusto raccontarlo”. Con queste parole, il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni introduce, sulla sua pagina Facebook, il riepilogo numerico dell’attività svolta nel 2025 al Pirellone, con il 99% di presenze in aula, 3 proposte di legge come primo firmatario e altro 15 progetti di legge sottoscritti, 35 interrogazioni presentate e 24, tra mozioni e ordini del giorno.

“È stato un anno intenso e ricco di sfide – dice Piloni –. Ogni numero rappresenta un tassello del lavoro svolto, ma ciò che non può essere contato è la passione e la dedizione con cui ogni giorno, da questi banchi, cerchiamo di costruire un futuro migliore per la nostra regione e il nostro territorio”.

“Diversamente dagli scorsi anni quest’anno non raggiungo il 100% di presenze, ma non per un’assenza, bensì per aver difeso le regole di fronte a forzature che fanno male alle Istituzioni e che mi è costata un’espulsione dall’aula lo scorso settembre”, spiega il consigliere dem.

“Sono determinato a proseguire per questa strada, affrontando le sfide del 2026 con rinnovata energia. Tra le priorità ci saranno sempre le questioni che riguardano soprattutto il nostro territorio: dalla necessità di rafforzare la sanità pubblica, a partire dall’abbattimento dei tempi di attesa per visite ed esami fino al rafforzamento della medicina di territorio, passando per la valorizzazione del personale.

In questa direzione va la proposta che ho presentato ed è stata approvata di investire sul welfare per i dipendenti dei nostri ospedali, fuori dall’area metropolitana. Così come proseguirà l’impegno per il potenziamento delle infrastrutture, anche gli ultimi risultati ottenuti per due ciclabili importanti del territorio vanno in questa direzione, fino al sostegno delle nostre imprese, del settore sociale e per l’ambiente”, conclude Piloni.

